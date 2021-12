Sánchez accepte les données économiques comme bonnes et évite de parler d’incertitudes et d’inflation

30/12/2021 à 07:48 CET

Rafa Bernardo

L’apparition du Premier ministre pour faire le bilan de 2021 a été marquée par l’économie, avec une lecture triomphaliste de l’année qui se termine par l’accentuation des aspects positifs (l’accord sur la réforme du travail et les données sur l’emploi) tandis que l’importance des données plus négatives a été minimisée (les prévisions à la baisse et l’impact de la hausse des prix pour les citoyens).

Trois jours avant la fin de l’année, Pedro Sánchez a tenu l’engagement qu’il avait pris au début de la hausse des prix de l’électricité selon lequel les citoyens paieraient en 2021 pour l’électricité comme en 2018, sans tenir compte de l’inflation. Tout, malgré le fait d’admettre que trois consommateurs sur 10 ont fini par payer plus cher: sont celles couvertes par le tarif réglementé – celui qui est directement lié au marché de gros de l’électricité, qui établit des records historiques depuis des mois– et ne bénéficient pas non plus du bonus social : une dizaine de millions de foyers.

Mais pour le président »la grande majorité [de consumidores], sept sur 10, compensent cette hausse du prix de l’électricité« , car l’objectif est atteint » en moyenne. » Selon les comptes de La Moncloa, sans les mesures de réduction des impôts et des charges fixes d’électricité que l’exécutif a adoptées ces derniers mois, la facture annuelle moyenne d’un consommateur serait de 696 euros. , et grâce à ces diminutions, il est resté « environ 613 euros ». trois ou quatre mois. » Le président n’a pas annoncé pas de nouvelle mesure pour tenter de contenir la flambée des prix, au-delà de continuer à négocier à Bruxelles : « c’est une crise qui touche l’ensemble du continent européen, mettant en danger la compétitivité de l’économie européenne, et donc nous avons besoin de solutions européennes », a-t-il souligné.

« Estimations » contre « données réelles »

Outre la hausse des prix, l’autre grand défi pour l’économie espagnole dans les mois à venir est une la croissance s’essouffle, comme en témoignent les révisions à la baisse des prévisions intervenues ces dernières semaines : la Banque d’Espagne, par exemple, a ajusté ses réduire la croissance du PIB pour cette année de 6,3 % à 4,5 %. Sánchez a envoyé ces chiffres comme des « estimations, à la hausse, à la baisse » dans un contexte « d’incertitude extraordinaire dans les progrès de l’économie mondiale et européenne », et les a contrastés avec « des données réelles, pas des estimations : les 20 millions de personnes employées dans notre pays, que nous n’avions plus depuis 2008 ».

Ce qui est certain, c’est que la marché du travail espagnol concatène neuf mois de données généralement favorables, qui ont déjà permis de récupérer les niveaux d’emploi et de chômage avant la pandémie. Selon les prévisions de la Sécurité sociale, la bonne séquence s’étendra jusqu’en décembre, bien qu’il soit plus douteux qu’il se poursuive de manière soutenue en 2022, comme l’a récemment admis le ministre de l’Inclusion.

Réforme du travail et « bon sens »

Mais tout au long de l’heure qu’ont duré l’intervention et la conférence de presse qui a suivi, le thème vedette – parce qu’il s’est répété plutôt qu’à cause des nouvelles fournies – a été le réforme du travail; en particulier, si le gouvernement essaiera de persuader le Congrès d’approuver le texte convenu par les agents sociaux sans introduire de modifications. En ce sens, Sánchez a répété à maintes reprises que le « bon sens » invite approuver comme convenu par les syndicats et le patronat : « Il est de bon sens qu’un accord qui représente tous les opérateurs de notre marché du travail soit validé par le législateur, et qu’il réponde à nos deux principales faiblesses : la précarité et le chômage structurel.

Sans citer explicitement les partenaires parlementaires de l’Exécutif qui ont déjà exprimé leur volonté de modifier le texte –PNV, EH Bildu et ERC– Sánchez les a invités à « défendre un accord qui nous représente tous » : « ce n’est pas que nous appelions certains groupes parlementaires [a convalidar el texto]; est que l’accord des agents sociaux devrait représenter toutes les formations politiques, et il serait donc bon que les Cortes Generales parviennent à un accord qui transcende les blocs idéologiques. toucher, le président a plaisanté avec le concept de « ne pas toucher même une virgule », laissant entendre que des ajustements mineurs pourraient entrer en considération. Des sources gouvernementales expliquent que l’objectif de négocier avec les groupes, au cours des prochaines semaines, est de maintenir l’essentiel du texte, mais sans exclure toute modification tant qu’elle ne dénature pas l’accord.

Marché du travail : huit engagements encore à tenir

L’un des objectifs de la comparution du président était de présenter la dernière édition du rapport de conformité, avec lequel le gouvernement évalue tous les six mois le degré de réalisation des engagements pris par l’exécutif. Selon le document, Pedro Sánchez a fait depuis l’investiture 1 418 promesses de dons, dont 42,7% réunis, à fin 2021.

Parmi ces engagements, plusieurs concernent la réforme du marché du travail : en particulier, 19. Avec l’accord conclu avec les syndicats et les employeurs avant la veille de Noël, le gouvernement donne par compliments 11, qui correspondent aux principaux jalons de l’accord : de l’abrogation de la priorité d’application de l’accord d’entreprise à la limitation de la sous-traitance.

Parmi les huit qui restent en attente de mise en conformité, il y en a plusieurs qui ont été évoquées lors de la négociation mais qui ont été abandonnées pour attirer la CEOE à l’accord, comme la limitation de la capacité de l’employeur à modifier les conditions de travail de ses salariés ou la restriction à la les blocages des accords (c’est-à-dire leur inapplication pour des raisons économiques) ; Il y en a d’autres que la réforme du travail convenue elle-même assume pour les mois à venir, comme la préparation d’un statut pour le boursier qui comprend l’établissement d’un pourcentage maximum de boursiers par entreprise ; deux autres concernent l’amélioration des conditions des travailleurs à temps partiel, qui n’a pas été abordée dans ce cycle de négociations, et le dernier est celui qui a le plus le potentiel de déclencher la controverse, car il aborde le sujet toujours sensible du expiration du contrat de travail: « pour préciser la définition des causes de licenciement économique, technique, organisationnel ou de production ».