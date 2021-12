Sánchez annonce un nouveau paquet de mesures de soutien pour La Palma

16/12/2021 à 10:09 CET

PE

Le président du gouvernement, Pedro Sánchez, a annoncé ce jeudi une nouveau paquet de mesures pour soutenir la reconstruction et le redressement de l’île de La Palma après l’éruption du volcan Cumbre Vieja tout en demandant de rester « prudent » face aux signes d’apaisement de l’activité.

Depuis Bruxelles, où il participe au Conseil européen, Sánchez a annoncé que le Conseil des ministres de vendredi approuvera un nouveau paquet pour contribuer à la relance et à la « relance économique » de l’île avec en vue « d’étendre les aides existantes et de s’assurer qu’elles parviennent aux palmiers dans les plus brefs délais ».

D’autre part, a encouragé à maintenir la « prudence » maintenant que « le volcan commence à enregistrer des niveaux d’activité minimum proches de l’inactivité » et attendez de voir ce que les scientifiques en disent.