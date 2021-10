Sánchez appelle à un accord sur la réforme du travail également avec les employeurs

31/10/2021

Dans la dernière ligne droite du dialogue entre les partenaires gouvernementaux (PSOE et United We Can) et avec les agents sociaux, pour parvenir à un accord pour une réforme du travail dans le mois de novembre, le président Pedro Sánchez a souligné ce dimanche que il sera « fondamental » qu’un accord puisse être trouvé « avec les employeurs et les syndicats » pour la « mise à jour du modèle de relations de travail ».

Lors d’une rencontre avec les médias, en marge de la réunion du G-20 à Rome, où Sánchez s’est dit « satisfait » des engagements « concrets et urgents » obtenus lors du sommet, le président, en interne, a réfléchi à l’importance de parvenir à une réforme du travail par consensus.

Le président a fait appel à « la responsabilité du pays du groupe d’acteurs sociaux » pour leur implication dans la réforme du travail. Sánchez a explicitement cité plus d’une fois les « hommes d’affaires et syndicats », lors d’une conférence de presse dans laquelle, au premier rang, siégeait le vice-président économique, Nadia Calvino, qui accompagne le président dans les sommets internationaux comme le G-20.

« Certaines choses qui ont mal tourné en 2012 »

Après que l’association patronale CEOE ait qualifié à plusieurs reprises d' »inacceptable » la proposition de réforme du travail dans laquelle avançait la troisième vice-présidente et ministre du Travail, Yolanda Díaz, le message de Pedro Sánchez, soulignant l’importance des hommes d’affaires, fait également partie de l’accord. , va dans le sens d’une réorientation de l’offre de négociation du gouvernement pour élargir le périmètre du consensus, au-delà des syndicats.

Comme l’a compris le président, la « modernisation et l’actualisation des relations de travail » en Espagnea impliquera « que certaines des choses qui ont été mal faites en 2012 sont reconstruites », etn allusion à la réforme du travail de l’ancien président du PP Mariano Rajoy. Mais aussi, selon le président, cela implique « de regarder vers l’avenir, car il y a une nouvelle réalité sur le marché du travail qui doit être abordée ». D’une manière ou d’une autre, Sánchez a évité de parler d’« abrogation », mot clé du discours habituel de Yolanda Díaz. La chose « fondamentale », a-t-il insisté encore et encore, sera de le faire avec un consensus social.

réunion du mardi

Deux jours avant une réunion de Sánchez lui-même avec la première vice-présidente et ministre de l’Économie, Nadia Calviño, et avec la deuxième vice-présidente, Yolanda Díaz, pour avancer sur la proposition de négociation finale que le gouvernement soumettra à la table du dialogue social, le Le président Il a évité d’être plus explicite quant à savoir si le contenu sera très différent de ce qui a été proposé jusqu’à présent par le ministre du Travail, qui n’a obtenu le soutien que du côté des syndicats. Au programme, des mesures pour mettre fin au caractère temporaire et précaire des contrats, les relations de travail des sous-traitants, une réforme des négociations collectives et les nouvelles ertes.

La partie socialiste du gouvernement de coalition est convaincue qu’une plus grande implication des Cette partie de l’Exécutif dans le dialogue social peut aider à forger un accord social plus large qui attire les entrepreneurs. Pour la Commission européenne, il est très important que la réforme soit menée avec l’accord des deux parties des agents sociaux. Parmi les engagements pris avec l’Union européenne pour la réception des fonds européens figure celui de l’approbation de la réforme du travail par le Parlement avant la fin de l’année. Ce calendrier est compatible avec l’objectif d’adopter un accord social dans le courant du mois de novembre – comme le Gouvernement l’entend – pour son transfert ultérieur en un décret-loi en décembre qui serait soumis au vote du Congrès des députés en décembre.