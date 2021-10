28/10/2021

Pedro Sanchez remplira sa promesse d’abroger le réforme du travail. Du moins, c’est ce qu’il a laissé entendre. Le président du gouvernement a affirmé avoir assumé cet engagement dans l’accord d’investiture qu’il a conclu avec plusieurs forces parlementaires, dans le pacte du gouvernement de coalition avec United We Can et également devant l’Union européenne lors de l’envoi des réformes proposées par l’exécutif. Bien entendu, à aucun moment il n’a utilisé le mot « abrogation ». Elle est restée dans ce terme ambigu de « modernisation » des normes du travail. Quoi qu’il en soit, et après la crise ouverte du gouvernement de coalition, ce qu’il a demandé, c’est la « coordination ».

24 heures après PSOE et United We Can clôture la première crise majeure de l’ère Sánchez-Yolanda Díaz avec un accord sur la manière de gérer le démantèlement de la règle du PP (au niveau du débat méthodologique et de contenu), le directeur général a souligné que le « Le gouvernement tient ses engagements« Et la réforme du travail en fait partie. En 2019, Sánchez a donc convenu avec les partis qui ont soutenu son investiture. Nous abrogerons la réforme du travail « , a-t-il inclus dans le document programmatique qu’il a signé avec Pablo Iglesias il y a presque deux ans. Enfin, en décembre 2020, l’Exécutif a envoyé la Composante 23 à Bruxelles, un ensemble de mesures comprenant la réforme du marché du travail.

« Nous sommes un gouvernement qui respecte, qui remplira son engagement d’investiture, de coalition et devant Bruxelles», a-t-il déclaré à l’issue du sommet bilatéral hispano-portugais qui s’est tenu à Trujillo. Cependant, Sánchez a évité de prononcer le mot « abrogation », comme il l’a fait ces dernières semaines, pour parler de « modernisation » des normes du travail.

Dialogue et consensus

Le leader des socialistes n’a pas évoqué le fossé qui s’est ouvert au sein de la coalition il y a une semaine au détriment de la réforme du travail. La crise a été close ce mercredi par un accord par lequel le deuxième vice-président, Yolanda Diaz, accepte que le ministère de l’Économie et de la Sécurité sociale soit présent à la table de dialogue avec les agents sociaux. En échange, le leader d’Unidas Podemos rencontrera mardi prochain Sánchez et la première vice-présidente, Nadia Calviño, en plus d’autres ministres, pour clarifier quelle est la position des socialistes concernant la réforme du travail, comme elle l’a réclamée ces derniers jours. . . .

« La seule chose que je puisse dire, c’est que ce que veut le gouvernement, c’est la coordination, un maximum de dialogue et le plus grand consensus« , a condamné Sánchez, laissant tomber qu’une négociation interne entre socialistes et morados sera nécessaire et que, en outre, la réforme du travail doit obtenir l’approbation des employeurs et des syndicats pour tenter de mettre un terme aux mesures ambitieuses proposées par Díaz.