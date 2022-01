Sánchez demande à nouveau le soutien du PP pour la réforme du travail

01/09/2022

Le secrétaire général du PSOE, Pedro Sánchez, a réitéré ce dimanche sa demande au PP pour que « pour une fois dans toute la législature » abandonnez votre position « destructrice », « pensez à votre pays » et voter oui à réforme du travail, qui est « un bon accord pour l’Espagne, pour les travailleurs et les employeurs ».

Dans un acte à Palencia pour soutenir la présentation de Luis Tudanca En tant que candidat socialiste à la présidence de Castilla y León aux élections du 13 février, Sánchez a fait une référence voilée à la controverse sur la macroferme rappelant aux éleveurs et agriculteurs que « le gouvernement s’est conformé » à la filière, avec la loi sur la chaîne alimentaire « qui permet de ne pas la vendre à un prix inférieur au coût de production ».

Sánchez a voulu synthétiser toute la conformité du gouvernement avec la réforme du travail, qui est, a-t-il dit, le « la réforme la plus importante de la législature« et il a rappelé au PP qu' »imposer une réforme contre les agents sociaux était une erreur et s’opposer à une réforme convenue avec les agents sociaux serait une double erreur ».

Le secrétaire général du PSOE et Premier ministre a également tenu à préciser à l’opposition que la législature prendra fin en 2023Et d’ici là, a-t-il dit, il montrera qu’avec le gouvernement de coalition, « 26% de ressources supplémentaires auront été allouées à Castilla y León que quatre ans de Rajoy et du Parti populaire ».

Louange à Tudanca

Dans son discours, dans lequel il a loué la figure du candidat Tudanca « comme l’un des meilleurs dirigeants » du PSOE, Sánchez a assuré que le gouvernement garantit « la stabilité et un certain cap de croissance pour l’Espagne » et il a expliqué avoir choisi d’accepter de faire une « politique utile au service des plus vulnérables », loin de « l’insulte et de la corruption ».

Sánchez a reproché à la droite et à l’extrême droite de critiquer ces pactes et leur a demandé comment il est possible que « dans l’Espagne du XXIe siècle » il y a des partis qui votent contre la réévaluation du retraite selon IPC, pour approuver une loi de mort digne, pour augmenter le salaire minimum ou, comme Vox l’a fait, contre un pacte pour mettre fin à la violence sexiste.

Et il a prédit que le 13 février « comme cela s’est produit en 2019 mais avec plus de force », le PSOE remportera les élections en Castille-et-León et une période de changement s’ouvrira « de manière massive et majoritaire ». Et du gouvernement espagnol, a-t-il dit, « tout sera fait » pour accompagner ce changement.

Sánchez a admis qu’en cette période « si complexe » le gouvernement « a fait des erreurs mais il y a eu aussi beaucoup de succès » et « il n’y a pas eu un seul jour qui n’a pas travaillé pour honorer la vie des Espagnols. »

Le président a affirmé que son gouvernement a montré qu’il est possible de sortir des crises autrement car au lieu de réduire et d’affaiblir l’Etat-Providence, il peut « renforcer » et mener une politique différente. Et il a constaté que le PSOE « gère la politique économique bien mieux que la droite lorsqu’il gouverne ce pays ».

Il a également réaffirmé que son projet politique pour l’Espagne peut se résumer en un verbe : « Grandir ». Croître en économie, en justice sociale et en libertés et c’est la feuille de route pour les deux prochaines années.