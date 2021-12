Sánchez demande de la « patience » aux palmiers et promet de poursuivre la reconstruction de La Palma

27/12/2021

Le à 16:14 CET

.

Le président du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, a assuré ce lundi que, une fois la éruption volcanique sur La Palma, le Gouvernement n’oubliera pas la population palmier et les travaux se poursuivent pour reconstruire et relancer l’île.

Sánchez, qui s’est rendu sur l’île ce lundi, a indiqué que lors des huit visites qu’il a effectuées à La Palma depuis le début de l’éruption volcanique le 19 septembre, a appris la signification du terme « identité palmaire », qui représente, a déclaré, le sens de la solidarité, de l’amélioration et de la résistance de la société du palmier.

s’est souvenu que 138 millions d’euros d’aides ont déjà été débloqués sur les près de 400 millions alloués à la reconstruction de l’île et a précisé que l’un des messages que lui ont transmis les palmiers est qu’ils ne les oublient pas « quand le volcan ne lâchera plus de lave et que les médias quitteront l’île ».

Sánchez, lors d’une apparition publique avec le président des îles Canaries, Ángel Víctor Torres, et le président du Cabildo palmero, Mariano Hernández Zapata, a insisté sur son engagement à poursuivre la reconstruction et la relance de La Palma, une île qui, selon lui, mérite d’être visitée.

De même, le président Sánchez a insisté sur le fait que malgré le fait que c’est la fin de l’éruption Ce n’est pas la fin de l’urgence et a demandé aux citoyens du palmier « le maximum de compréhension, de collaboration et de patience & rdquor; au moment de rentrer chez eux car les autorités et la science, ont transféré, ils sont toujours en attente de certains aspects tels que l’émission de gaz, qui peuvent encore être nocifs pour la santé.

« Nous comprenons que vous vouliez rentrer chez vous mais c’est essentiel pour préserver votre santé, vous devez donc être conscient et informé de ce que dit le système de protection civile », a insisté Sánchez.

État social et démocratique fort

Pour le Premier ministre il y a « beaucoup de leçons à tirer & rdquor; de l’urgence volcanique, parmi lesquels s’est distinguée la justification de la contribution de la science publique canarienne et espagnole, car grâce à elle, il a été exprimé, des institutions, il a été possible de donner une réponse rapide et urgente » et d’éviter de nombreuses pertes humaines dans le premiers instants de l’éruption ».

Le président, qui a remercié toutes les équipes d’urgence et de protection impliquées pour leur travail, a déclaré qu’une autre des leçons apprises est « la l’importance d’avoir un état de droit social et démocratique fort et un système de protection civile robuste, coordonné et bien huilé & rdquor;, un enjeu qui sera « central » lors de la prochaine conférence des présidents en personne, qui se tiendra à La Palma dans les premières semaines de février, et non en les premières semaines de janvier comme il était initialement prévu.

« Une autre leçon que je voudrais souligner est la comportement exemplaire des palmiers. Dans les conversations que j’ai pu avoir, à la caserne ou à l’hôtel, ils se comportent avec intégrité, patience, solidarité et une énorme compréhension face à cette urgence naturelle & rdquor;, a souligné Sánchez, qui a assuré que depuis le début il a répondu à la demande des citoyens palmiers de « mettre de côté toute divergence partisane ».

À votre avis, toutes les institutions publiques ont travaillé « côte à côte & rdquor ; et ils ont fait primer l’intérêt général avec un déploiement « formidable » de mesures et de moyens économiques qui peuvent devenir « probablement insuffisants » en raison de l’« ampleur » du défi.

« Mais nous allons répondre pleinement à toutes les demandes, inquiétudes et à ce désir d’espoir qui s’ouvre une fois l’épisode de l’éruption passé », a déclaré le Premier ministre, qui a énuméré les aides mises en œuvre qu’à son avis elles sont constituées. de « chiffres très éloquents » derrière lesquels se cachent « des vies, des espoirs, des sécurités et des protections ».

| Vidéo : Agence ATLAS | Photo : .

Variante Omicron

En revanche, le président du gouvernement a appelé ce lundi à persévérer dans la stratégie de l’exécutif contre la pandémie de coronavirus et sa nouvelle variante omicron, un an après l’inoculation du premier vaccin en Espagne.

Le directeur général a souligné la importance de commencer la vaccination et il a rappelé qu’Araceli, un usager de la résidence Los Olmos à Guadalajara, a été le premier à recevoir une dose contre le covid-19 en Espagne.

« Avec cela, nous commençons à voir le début de la fin de la pandémie », a souligné Sánchez, qui a salué le travail de la science qui a permis à près de neuf Espagnols sur dix (38 millions de personnes) d’avoir le calendrier vaccinal complet.

À son avis, cela démontre la « réussite collective de la stratégie vaccination » et l’unité institutionnelle.

Après avoir été convaincu qu’il en serait ainsi, il a évoqué les conséquences de la variante omicron, dont il a dit que, selon la science, elle est hautement contagieuse mais sa gravité est moindre.

Quelque chose qu’il a dit peut être vu dans le nombre d’hospitalisations et d’admissions dans les unités de soins intensifs.

Cependant, a appelé les citoyens espagnols à persévérer dans la stratégie suivie jusqu’à présent et qu’il a dit que cela impliquait la vaccination, la protection personnelle (avec un accent particulier sur l’utilisation de masques) et l’unité institutionnelle.

Une unité dont le Gouvernement a dit qu’il s’agissait d’accompagner les collectivités dans les mesures qu’elles souhaitent mettre en œuvre dans le cadre de leurs compétences, transférer les ressources économiques et renforcer les ressources humaines.