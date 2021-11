Sánchez est d’accord avec Calviño et Díaz pour maintenir l’engagement d’« abroger la réforme du travail » du PP

11/03/2021 à 10h40 CET

Miguel Ángel Rodriguez / Juanma Romero / Gabriel Ubieto

À la fin, le gouvernement abrogera le réforme du travail 2012 de PP. Et il utilise ce mot, « dérogation ». Celui que United We peut tant poursuivre, celui qui figure dans l’accord de coalition signé par les deux partenaires en décembre 2019 et que le secteur socialiste de l’Exécutif a tant boudé. Mais c’est l’accord conclu mardi lors de la réunion du président Pedro Sánchez avec les vice-présidentes Nadia Calviño et Yolanda Díaz. Lors de la réunion, qui n’a duré qu’une heure, les responsables du Trésor, María Jesús Montero ; Inclusion, José Luis Escrivá, et Éducation, Pilar Alegría. La porte-parole, Isabel Rodríguez, a également rejoint.

Après le rendez-vous, La Moncloa a publié une déclaration pour célébrer l’accord interne. Et il comprend, au premier point, l’engagement du Gouvernement à « l’abrogation de la réforme du travail de 2012 dans les termes établis par l’accord de coalition et le plan de relance transmis à la Commission européenne ». C’est l’engagement que Díaz a invoqué à plusieurs reprises et celui qui est à nouveau écrit. Le vice-président gagne donc au niveau de l’histoire, et cela a été souligné dans son équipe dès que le pacte a été connu au sein de l’Exécutif.. Mais, au fond, cet engagement n’est jamais mort.

Ce qui s’est passé, c’est que les socialistes ont rejeté le terme. Le président lui-même a souligné ces dernières semaines que le Cabinet entendait « moderniser & rdquor; le cadre des relations de travail, et dimanche dernier, à Rome, après le G-20, il a évoqué la nécessité de reconstruire « certaines des choses & rdquor; qui est devenu « mauvais & rdquor; en 2012. Cette déclaration a irrité la violette, et la Moncloa a donc immédiatement entrepris de préciser que la réforme serait « structurelle ». Sur le plan discursif, le message lancé ce mardi par le secrétaire d’État à la Communication revient sur la terminologie du début du voyage de la coalition. Un geste plus politique qu’autre chose, car même dans cet accord de 2019, il n’y avait pas la fin de toute la législation du PP, telle que rendre le licenciement moins cher, ce qui n’est plus sur la table.

« La temporalité et la précarité sont, avec chômage, les principales anomalies du marché du travail espagnol et nous sommes déterminés à les laisser derrière nous. Il est essentiel d’avoir des outils équilibrés dans la négociation collective et, en même temps, d’établir des conditions claires pour la sous-traitance & rdquor;, dit le communiqué, qui fait également suite aux propos de la première vice-présidente, Nadia Calviño, ces derniers jours.

Le deuxième point de la note reconnaît le « travail effectué avec agents sociaux jusqu’à présent & rdquor;. C’est-à-dire les pourparlers menés par le ministère que Díaz dirige depuis mars 2021. Sur cette base, poursuit-il, le gouvernement recherche, « par le dialogue social, un accord juste et équilibré avec toutes les parties & rdquor ;.

« Je crois qu’aujourd’hui les travailleurs gagnent », a déclaré Diaz quelques heures plus tard en entrant au Sénat. Le deuxième vice-président s’est dit « satisfait » de l’accord trouvé au sein de l’exécutif. A une question d’un sénateur du PP sur les projets du gouvernement par rapport à la réforme du travail, le leader des violets lui a demandé calmement : « Soyez calme. Sánchez, Calviño, le PSOE, Podemos et moi-même allons mettre fin aux erreurs de la politique du PP ».

Le gouvernement « tient parole »

En d’autres termes, le consensus avec les employeurs et les syndicats sera recherché. Les socialistes considéraient que s’ils n’étaient pas présents à la négociation, il y avait un risque que les hommes d’affaires s’effondrent, une perception qui a été démentie dans l’équipe de Díaz, où ils ont appliqué tous les accords signés avec les deux parties. L’Exécutif considère que cette « volonté & rdquor; d’alliance avec les travailleurs et les entreprises « est la meilleure garantie d’obtenir une réforme durable dans le cadre de l’accord conclu avec le Commission européenne dans le volet 23 du plan de redressement & rdquor;. Le volet 23, la partie du plan de relance transmis à Bruxelles relative au marché du travail, a également été fortement revendiquée par le deuxième vice-président en ces jours de crise interne.

L’objectif du gouvernement, entame la déclaration dans son troisième et dernier point, est « de construire un nouveau modèle de relations de travail pour le XXIe siècle qui accompagne le processus de modernisation de l’économie grâce aux fonds européens, à travers le dialogue social & rdquor ; . Expressions retracées à celles utilisées par Sánchez ces dernières semaines.

L’exécutif de la Coalition souligne que rencontre « avec le mot donné & rdquor;, car l’objectif est d’avoir la réforme du travail prête dans le délai fixé avec Bruxelles, avant le 31 décembre 2021, éclairant une « législation du travail moderne qui révise les déséquilibres & rdquor; de la législation promue par le PP en 2012 et qui « laissent derrière eux les problèmes structurels & rdquor; du marché du travail. Le Cabinet insiste sur le fait qu’il continue dans la voie déjà entamée avec l’abrogation de l’article 52.d qui autorisait « le licenciement pour congé médical, les règles d’égalité, les ertes, la loi cavalier ou le travail à distance ».

Le gouvernement affirme qu’il est dans la « dernière ligne droite pour parvenir à un accord » et « il a un objectif clair d’atteindre un nouveau modèle de relations de travail » pic.twitter.com/19GAqwWzOp – Europa Press (@europapress) 2 novembre 2021

« Sécurité juridique »

L’accord conclu mardi est avant tout de nature politique, car le contenu n’est pas détaillé. Aux petits caractères. Ce que vous recherchez, c’est apaiser la partie violette de l’exécutif, reconnaissant d’une part les négociations syndicales de tous ces mois (Calviño avait défini ces conversations comme « des contacts préliminaires & rdquor ;, et qui ont agité l’équipe de Diaz), et mettant en évidence le mot« abrogation & rdquor ;.

L’accord de coalition de 2019 détaille clairement l’annulation de certains aspects de la législation du PP. Pas tous. Principalement, les deux forces se sont engagées à récupérer l’ultra-activité indéfinie des accords et leur prévalence sectorielle. Le texte prévoit explicitement de supprimer « la priorité d’application des accords d’entreprise & rdquor;. En d’autres termes, une entreprise ne peut pas créer son propre accord pour abaisser les conditions convenues dans le secteur. Aussi celui de récupérer la validité d’un accord » jusqu’à la négociation d’un nouveau & rdquor ;. Mais, par exemple, il n’aborde pas les licenciement moins cher (pour compensation ou causalité), l’un des axes de cette règle de Mariano Rajoy et qui est en dehors des conversations avec les employeurs et les syndicats.

La porte-parole, Isabel Rodríguez, lors de la comparution après le Conseil des ministres, a adhéré à la littéralité de la déclaration, sans entrer dans les détails. Il a tenu à souligner les points fondamentaux du pacte : que les travaux précédents, de ces mois, sont « positifs », que maintenant la négociation entre dans la « dernière ligne droite » et qu’une « plus grande coordination du gouvernement est positive pour avancer dans le dialogue et obtenir le meilleur accord pour les travailleurs » et cela donne la plus grande « sécurité juridique » aux entreprises . Elle a insisté sur le fait que la construction de ce nouveau cadre de relations de travail était un engagement envers l’investiture du président, un engagement qui est réaffirmé ce mardi. Mais elle-même il a refusé de se prononcer le mot « abroger » jusqu’à la fin de la comparution, lorsqu’on lui a demandé ce qui s’était passé, car dans tout ce temps de crise l’aile socialiste de l’Exécutif refuse d’utiliser ce terme.

Applaudissements des partenaires sociaux

« Il serait très mauvais de se référer à ce que le gouvernement soulève comme une question sémantique. Tout nouveau règlement implique l’abrogation du précédent. Techniquement, une abrogation ne peut pas se produire sans quelque chose d’alternatif », a-t-il expliqué, pour ajouter que le gouvernement a compris qu' »il n’était pas possible de rester seul avec une contre-réforme », puisque le pays a besoin d’une « plus ambitieuse ». et « transformateur & rdquor;, qui « regarde vers l’avenir ». « Si cela nécessite de s’arrêter un instant, ou une heure, pour recomposer les enjeux et bien dresser la méthodologie pour que le Gouvernement puisse avancer rigoureusement dans le dialogue social, saluez parce que le résultat est positif « , a-t-il justifié. Rodríguez a fait valoir qu’un exécutif bipartite exige « la pédagogie sur la coalition » et » l’amélioration » de la manière dont les forces composantes sont liées.

Le temps presse. Calviño et Díaz conviennent que la négociation avec les agents sociaux doit être achevée en novembre, car alors l’accord doit être traduit en un décret royal loi. Des sources de la Moncloa ont indiqué qu’une possibilité est qu’il soit approuvé en décembre (et entrerait immédiatement en vigueur, ce qui serait rempli avec Bruxelles), bien que plus tard Le Congrès le validera en janvier.

Les premières réactions des agents sociaux à l’accord ont été positives. Le secrétaire général de CCOO, Unai Sordo, a décrit comme «bonne nouvelle& rdquor; le pacte interne et a estimé qu’avec cet accord « le gouvernement devient co-responsable des propositions que le gouvernement lui-même a apportées aux tables […]. Donner de la fiabilité aux tables de dialogue social & rdquor ;.