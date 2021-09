Sánchez rappelle au Congrès le prétendu «plan satanique» de la NBA pour la vaccination

Ce mardi se tient au Congrès des députés une nouvelle séance de contrôle au gouvernement, dans laquelle les différentes parties posent des questions à l’Exécutif et expriment leurs positions sur les différents sujets d’actualité. Cependant, le président du gouvernement, Pedro Sánchez, a surpris en utilisant le Polémique provoquée en NBA par le « plan satanique » des vaccins contre le COVID-19 en réponse à l’intervention de Míriam Nogueras à la table du dialogue en Catalogne.

Le député et porte-parole de Junts per Catalunya (JxCat) au Congrès a reproché à Sánchez de “Le gouvernement progressiste se rend au pouvoir fasciste”, affirmant que « cette table de dialogue n’est que votre écran de fumée” et “Ce n’est pas la solution à la répression et au pillage que la Catalogne souffre ». “Nous avons coincé, emprisonné, emmené en exil et même nous accuse de terrorisme. La chasse à Puigdemont a tout changé », a-t-il ajouté.

Bien qu’il ait avoué qu’il lui était “très difficile” de répondre, le Premier ministre ne s’est pas fâché et a raconté une “anecdote personnelle” pour répondre : “Je suis un fan de basket depuis de nombreuses années, je suis le NBA. En ce moment il y a un problème, il y a une série de joueurs qui se sont prononcés contre la vaccination. Et il y a une star qui dit qu’ils ne veulent pas se faire vacciner car il y a un complot pour vacciner les noirs et les connecter à un ordinateur qui a un plan satanique”.

Après s’être fait l’écho de ce problème en NBA, il est revenu sur les critiques exposées par Noguera pour régler l’affaire. Insinuant que la théorie du joueur qui refuse de se faire vacciner n’a pas de sens, Sánchez s’est adressé au député sur le même ton : “Vous ne croyez même pas ce que vous dites ici aujourd’hui”. “L’Espagne est-elle un pays démocratique. Nous avons un État social et une loi démocratique, il y a les classements internationaux. 80% des Catalans veulent l’unité et c’est ce que défend ce gouvernement », a-t-il conclu.

Le plan satanique des suspects de Kyrie Irving

Les 90% des joueurs qui évoluent en NBA ont été vaccinés déjà contre COVID-19. Cependant, il y a 10% qui refusent de recevoir le médicament ou n’ont pas encore décidé quoi faire. “Les anti-vaccins essaient d’imposer leur agenda à la NBA… et ça marche. Les théories du complot dans les vestiaires. La politique de port de masques dans les pavillons. Des superstars qui refusent de se faire vacciner. Après avoir ramené la culture COVID, le basket fait face à sa propre guerre civile“Écrit le journaliste Matt Sullivan dans un article pour Rolling Stone.

Parmi les plus radicaux se trouve Kyrie Irving. Le joueur des Brooklyn Nets fait partie de ceux qui défendent la théorie d’un grand dessein pour que le “Sociétés secrètes” peut contrôler la population noire avec puces introduites par le sérum de Moderna et d’un super ordinateur pour suivre un plan de satan. Cette campagne s’est étendue entre divers groupes NBA, qui sème le doute parmi ses membres.