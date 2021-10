Sánchez reçoit Costa aux portes d’une avancée électorale au Portugal

28/10/2021 à 19h00 CEST

Le président du gouvernement, Pedro Sánchez, a reçu jeudi son homologue portugais, António Costa, à Trujillo (Cáceres) à l’occasion du 32e sommet bilatéral, qui se tient au lendemain du rejet du projet de budget de l’exécutif portugais qui ouvre la porte à des élections anticipées.

Malgré la situation politique au Portugal, le gouvernement de Costa a assuré à la Moncloa qu’il maintenait le sommet prévu, au cours duquel un nouvel accord sera signé, entre autres accords. Traité d’amitié et de coopération.

Sánchez a été reçu à son arrivée par le président d’Estrémadure, Guillermo Fernández Vara, et tous deux ont attendu le Premier ministre portugais au château de Trujillo.

Là, ils ont accueilli Costa avec s’embrassent A leur arrivée, les deux chefs de gouvernement ont écouté les hymnes nationaux des deux pays depuis un podium aménagé à cet effet et ont passé en revue les soldats du King’s Imemorial Regiment numéro 1 qui leur ont rendu les honneurs.

De cet endroit, ils ont déménagé au Palais des ducs de San Carlos, au centre de Trujillo et où les attendaient les membres de leurs délégations respectives.

Côté espagnol, les trois vice-présidents et les ministres des Affaires étrangères, de l’Intérieur, des Transports, de l’Industrie, de l’Agriculture et de la Culture.

Les neuf ministres tiendront des réunions séparées avec leurs homologues portugais respectifs.

Lors de la réunion de Sánchez et Costa, et au cours de laquelle leurs ministres maintiendront, ils aborderont diverses questions de nature bilatérale mais aussi européenne.

Le sommet se déroule avec la devise « Pour une mobilité durable » Dans ce document, neuf accords seront signés, dont le plus pertinent mettra à jour le traité d’amitié signé en 1977 par les présidents de l’époque du gouvernement des deux pays, Adolfo Suárez et Mario Soares.

L’objectif est de le renouveler et de l’adapter à la nouvelle réalité après plus de quarante ans d’existence dont les deux pays ont souffert. de profonds changements et ils sont depuis devenus membres de l’Union européenne.

Dans ce contexte, un temps fort de la rencontre sera de faire avancer des projets communs qui pourront être développés grâce aux fonds européens consentis pour faciliter la reprise après la pandémie de coronavirus.

Mobilité durable, numérisation et transition écologique ils sont à la base de certains de ces plans conjoints.

Pêche et chasse dans le tronçon international du fleuve Miño, collaboration en trucs numériques, les infrastructures routières et les archives, la reconnaissance du statut de travailleur transfrontalier et la conservation du pont international du Miño sont d’autres sujets inclus dans les accords à signer.

Costa a déménagé à Trujillo quelques heures après le Parlement portugais rejeter le projet budgétaire de votre gouvernement.

Le Président du Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, avait avancé qu’il convoquerait de nouvelles élections si finalement le gouvernement n’exécutait pas ses Projet de comptes de l’Etat et ce mercredi a commencé une ronde de contacts pour préparer l’avance électorale.

Un tour qui a commencé avec Costa lui-même et avec le président du Parlement, Eduardo Ferro Rodrigues.