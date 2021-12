Sánchez se rendra dans les zones touchées par la crue de l’Èbre

Après avoir entériné le Projet Stratégique de Relance et de Transformation Economique (PERTE) de l’automobile et de la santé, le Conseil des ministres a approuvé ce mercredi le troisième de ces grands chantiers : le PERTE de énergies renouvelables, hydrogène vert et stockage (ERHA) qui prévoit de mobiliser un investissement de plus de 16,3 milliards d’euros, dont le secteur public apportera plus de 6 900 millions.

« Quand on voit le volatilité des prix (d’électricité), la meilleure recette est de favoriser la transformation de notre système pour réduire la dépendance à l’extérieur en termes de carburants », a indiqué la vice-présidente et ministre de la Transition écologique et du Défi démographique, Teresa Ribera, au volant de presse après la réunion des ministres.

Comme expliqué par le vice-président, ce projet ERHA sera structuré en quatre grands blocs. D’une part, 3 588 millions d’euros seront alloués à mesures de transformation qui canalisera 5 390 millions supplémentaires de capitaux privés et 3 330 autres en mesures de facilitation sur la transition écologique, la mobilité des gaz renouvelables, la formation et l’emploi qui attireront encore 4 060 millions de capitaux privés. De plus, un système de surveillance et un sceau spécifique, appelé Énergie NextGen, qui permettra d’identifier des solutions facilement évolutives ou reproductibles dans d’autres domaines du tissu productif et de l’économie.

L’objectif de PERTE est donc de positionner l’Espagne comme une référence technologique dans ces technologies, consolider les chaînes de valeur des énergies renouvelables (l’Espagne produit 690 % des composants photovoltaïques et 90 % des équipements éoliens) et favoriser l’innovation dans le développement de l’hydrogène vert et du stockage encore en développement. Et avec lui, il devrait générer 185 000 emplois directs et indirects et 90 000 autres emplois induits, ainsi qu’un impact sur le PIB de plus de 12,3 milliards d’euros.

Mesures transformatrices

Plus précisément, à hydrogène renouvelable 1 550 millions d’euros seront alloués (ils mobiliseront 2 800 millions de capitaux privés) qui s’articuleront autour de quatre axes qui vont de la phase d’innovation et de développement à leur mise en œuvre commerciale : la chaîne de valeur industrielle, les projets singuliers pionniers, l’intégration sectorielle à grande échelle, et l’intégration au marché européen. L’intérêt de l’hydrogène vert réside dans le fait qu’il est l’une des rares solutions existantes pour décarboner les usages qui ne peuvent pas encore être électrifiés, comme grande industrie ou la transports lourds, mais ce n’est pas encore un vecteur énergétique compétitif. En revanche, le montant de l’aide destinée à la énergies renouvelables Il s’élève à 765 millions, ce qui permettra la canalisation de 1 600 millions supplémentaires de privés et dont le soutien se fera dans des projets singuliers et innovants, et le renforcement de la capacité de fabrication d’équipements et de composants associés aux énergies renouvelables, avec une attention particulière aux énergies marines. Aussi dans le remplacement de anciennes éoliennes par de nouvelles machines – liées au recyclage et au traitement des équipements hors d’usage – et au développement de la biogaz de toute activité agricole ou valorisation de déchets, ainsi que sa conversion en biométhane. En plus de soutenir des projets pilotes et de financer l’adaptation logistique des infrastructures portuaires pour déployer l’éolien offshore et l’énergie du mas.

Dans le cas de promotion des réseaux intelligents et le déploiement de la flexibilité et stockage, 620 millions d’aides sont mises en place, capables de mobiliser 990 millions privés supplémentaires pour subventionner des initiatives de R&D pour le stockage de technologies immatures, y compris des projets pilotes commerciaux et la recherche industrielle, promouvant de nouveaux modèles économiques – tels que l’agrégation de la demande ou la gestion intelligente des données – et le déploiement de systèmes de stockage, indépendants ou hybridés dans des installations renouvelables.

Premiers appels

Comme pour les autres PERTE, l’aide sera octroyée par appels de compétition compétitifs qui prendra en compte la participation des PME, l’impact sur la cohésion territoriale ou la transition juste, la création d’emplois ou l’innovation. La majeure partie des lignes sera disponible entre 2022 et 2023, et les projets bénéficiaires se dérouleront jusqu’en 2026. Cependant, le vice-président a révélé que le gouvernement prévoyait de se réunir la semaine prochaine. quatre premiers programmes, doté de plus de 500 millions, à résoudre l’année prochaine : un coup de pouce à la chaîne de valeur de l’hydrogène renouvelable (250 millions d’euros), des projets pionniers d’hydrogène renouvelable (150 millions d’euros), Projets de R&D en stockage d’énergie (50 millions d’euros) et projets pilotes pour les communautés énergétiques (40 millions d’euros).

En outre, Ribera a rappelé que l’exécutif a déjà exécuté 5.190 millions d’euros alloués au domaine de l’énergie avec des mesures visant à promouvoir la pénétration des énergies renouvelables, l’efficacité énergétique et l’innovation. Sur ce chiffre, environ 3 500 millions ont été transférés aux communautés autonomes, tandis que 1 690 millions sont gérés de manière centralisée par l’État.