Le président du gouvernement, Pedro Sánchez, a pointé ce lundi l’actuel ministre du Travail, Yolanda Díaz, en tant que deuxième deuxième vice-présidente, après le départ de Pablo Iglesias de l’Exécutif pour être candidat de Podemos aux élections dans la Communauté de Madrid. Comme l’a expliqué Sánchez, il a appris cette décision ce lundi, grâce à une conversation au cours de laquelle souhaité « chance » à Iglesias et a reconnu son travail au sein du gouvernement.

Le deuxième vice-président encore a communiqué au président, Pedro Sanchez, sa décision de quitter le gouvernement un appel peu de temps avant de devenir public à travers une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux et les médias. Là, en outre, il a laissé comme « devoirs » au président la nomination du ministre du Travail, Yolanda Diaz, en tant que deuxième vice-président à sa place et en tant qu’actuel secrétaire d’État aux droits sociaux et à l’Agenda 2030, Ione Belarra, en tant que nouveau ministre de la branche, mais sans le rang de vice-président.

En début d’après-midi et alors que ce nouveau mouvement politique d’Iglesias avait déjà été confirmé depuis des heures comme l’actualité du jour, Sánchez a expliqué comment vous avez appris la décision d’Iglesias. Mais aussi Il a résisté aux temps où le violet l’a marqué, sur les nominations de Belarra et, surtout, de Diaz. Sánchez a évité de confirmer sa nomination en tant que vice-président lundi, même s’il n’a laissé aucun doute sur le fait que ce sera le cas. En cas de doute, Díaz a accepté son nouveau poste au gouvernement peu de temps après par le biais des réseaux sociaux. « Ce sera un honneur », a déclaré le ministre du Travail.

Au cours de cette dernière année, j’ai consacré tous mes efforts à la protection de l’emploi et des travailleurs. Pour ce travail, toujours main dans la main avec le #SocialDialogue, rejoint maintenant le défi de la vice-présidence. Ce sera un honneur de continuer à travailler dans ce gouvernement et avec @sanchezcastejon. – Yolanda Díaz (@Yolanda_Diaz_) 15 mars 2021

« Nous avons parlé ce matin », Sánchez a déclaré lors d’une conférence de presse à propos du moment où Iglesias a communiqué sa décision, avec le président français, Enmanuel Macron, lors d’un sommet franco-espagnol à Montauban. En effet, au président la nouvelle qui a des implications évidentes pour son gouvernement et sa continuité, l’a attrapé en France, à un sommet auquel lui seul a assisté en personne tandis que ses ministres y ont participé par voie électronique. Parmi eux, leurs trois vice-présidents l’ont fait jusqu’à présent –Carmen Calvo, Nadia Calviño et Teresa Ribera– mais pas Iglesias, dont le nom n’était pas déjà à l’ordre du jour du gouvernement publié ce dimanche.

À Madrid, le départ des églises du gouvernement Il a plongé le PSOE et la Moncloa dans un silence assourdissant. «Nous n’allons pas donner d’avis», se sont-ils limités à manifester à la direction du PSOE, peu après la fin d’une conférence de presse de leur secrétaire à l’Organisation et également ministre, José Luis Ábalos, après une réunion au cours de laquelle la décision du Parti socialiste de Madrid de ne pas organiser de primaires et de nommer directement Ángel Gabilondo affrontera Isabel Díaz Ayuso 4 mai. Maintenant, il le fera aussi contre Iglesias.

«Plusieurs fois, on peut remarquer que lorsqu’il y a des tensions, les gens de paix ne sont pas sollicités. Lorsqu’il y a une polarisation extrême, il semble approprié de se tourner vers un homme de paix, modérée, avec des convictions fermes », a déclaré Ábalos de Gabilondo, face à une campagne électorale qui se polarise encore plus avec l’entrée d’Iglesias dans la compétition contre Díaz Ayuso.

Chance, mais moins que Gabilondo

Sánchez a indiqué que dans sa conversation avec Iglesias, il lui avait souhaité « chance dans votre nouvelle carrière politique », bien que «un peu moins» qu’Ángel Gabilondo, le candidat «modéré» loin des «extrémismes» avec lequel le PSOE veut conquérir le gouvernement madrilène.

« Je lui ai souhaité bonne chance dans sa nouvelle carrière politique et J’ai reconnu le travail que vous avez accompli cette année à la vice-présidence Deuxièmement, dans un portefeuille très important comme celui des droits sociaux », a déclaré Sánchez, qui, au moment des adieux d’Iglesias, préférait ne plongez pas dans leurs différences. Au contraire, il a rappelé que, comme il l’a dit à plusieurs reprises, il était « satisfait du fonctionnement du gouvernement de coalition ».

Quant à savoir qui relèvera Iglesias au gouvernement, ce lundi, il y a eu peu de doutes sur le fait que ce sera Díaz. C’est ce que lui a proposé Iglesias et, sans le dire, Sánchez a souligné son rôle de ministre et la bonne opinion qu’elle a d’elle.

Comme vous l’avez dit, ils ont « la meilleure opinion » de Díaz, en même temps qu’il a garanti qu’il se conformera à l’accord avec Iglesias selon lequel United We peut correspondre à quatre ministères et à la deuxième vice-présidence.

« Vous avez tout mon soutien, le ministre fait un travail extraordinaire et je suis une personne qui respecte l’accord de coalition « , a déclaré Sánchez, à propos de Díaz et de la » composition « de l’exécutif qu’il avait convenu avec Iglesias en janvier de l’année dernière. »Le casting que nous avons fait est que « , Sánchez a ajouté, à propos du fait que United We peut occuper la deuxième vice-présidence, qu’Iglesias laissera désormais vacante.

« Il y a une deuxième vice-présidence qui représente United We Can au gouvernement et qu’il n’y aura pas de problème ni de malentendu « , a-t-il souligné, bien qu’il ait encore réservé quelques jours pour confirmer la décision ».Dans les prochains jours je prendrai les décisions que je dois prendre pour faciliter le remplacement des différents ministères », a-t-il déclaré.

Hypothèse de l’avance électorale

La décision d’Iglesias de laisser le gouvernement contester la Communauté de Madrid à Díaz Ayuso peut être interprétée comme peut-être un changement de rythme au sein du gouvernement, vers une plus détendue après les derniers désaccords entre les partenaires de la coalition en raison de la loi sur le logement, des aides directes aux PME et des indépendants ou des lois sur l’égalité.

Cependant, ce lundi a également fait ressortir le hypothèse d’une avance électorale. La motion de censure à Murcie et l’avance électorale à Madrid ont commencé la semaine dernière à faire Je brise les prévisions qu’après les élections catalanes, l’Espagne entrait dans une période sans élections en vue dans les deux prochaines années, jusqu’aux élections andalouses.

Cependant, des tambours commencent déjà à sonner sur la possibilité que Sánchez puisse décider de convoquer des élections générales s’il considère qu’une L’éventuel mauvais résultat des églises à Madrid l’affaiblit à l’échelle nationale.

La possibilité d’une avance électorale a été payée ce lundi en public par un membre du gouvernement. Le ministre de la Défense et l’un des moins enclins au violet, Margarita Robles, il s’est borné à signaler que « c’est une décision qui correspond exclusivement au Premier ministre » et qu’il « évaluera les circonstances « , en route vers l’automne.