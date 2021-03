Sánchez Vera, isolé après avoir été testé positif au COVID-19

31/03/2021 à 11:27 CEST

L’entraîneur de l’équipe féminine de l’Atlético de Madrid, José Luis Sanchez Vera, « il est isolé à domicile conformément aux recommandations des autorités sanitaires et au protocole de compétition » après avoir été testé positif au COVID-19 lors d’un test PCR.

Le club rojiblanco a communiqué via son site Internet le positif de José Luis Sanchez Vera. Cela s’est produit après le match nul (0-0) à Valence et sans avoir présenté de symptômes antérieurs.

A travers une publication sur vos réseaux sociaux, Sanchez Vera Il a regretté que « problèmes sportifs », avec l’Atlético de Madrid situé à 8 points de la troisième place qui donne accès à la Ligue des champions, ajoute « une pierre de plus sur le chemin ».

Le technicien en matelas tentera de le surmonter «avec patience», comme il l’a déclaré, pour «se battre et faire la guerre» prochainement avec l’équipe.

« Les protagonistes de ce match sont eux et ils restent entre de bonnes mains et affamés, très affamés de gagner ce samedi prochain », a-t-il souligné en référence au match contre le Deportivo Abanca, correspondant au 25e tour de la Primera Iberdrola.

Par la suite, la compétition s’arrêtera pour les engagements internationaux des équipes nationales jusqu’au week-end des 17 et 18 avril.

« Il est temps de bien récupérer et de vaincre ce virus de la merde, d’être responsable et de se rappeler qu’il est toujours là », a-t-il conclu. Sanchez Vera, vainqueur d’un championnat et d’une Super Coupe d’Espagne avec l’Atlético de Madrid.