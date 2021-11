Sancho marque, Fernandes échoue et ce que Rangnick aura appris sur Man Utd lors du tirage au sort de Chelsea

Lorsque Ralf Rangnick finira par mettre la main sur cette équipe de Manchester United, ils seront dans un meilleur endroit qu’il y a une semaine.

Michael Carrick a supervisé deux résultats positifs, et bien que le football ait parfois été sans intérêt, il ne fait aucun doute que le moral se sera amélioré à Old Trafford.

Il n’y a pas eu de révolution tactique de Carrick, qui a admis lui-même que ses idées sont très similaires à celles d’Ole Gunnar Solskjaer, mais il ne fait aucun doute que Rangnick viendra avec ses propres idées sur ce qui fonctionnera et ne fonctionnera pas en ce qui concerne intégrer ces joueurs de United dans son système.

Alors qu’aura-t-il appris du match nul 1-1 de dimanche contre Chelsea à Stamford Bridge ? L’objectif le décompose :

Sancho marque à nouveau

Alors que Jadon Sancho terminait calmement devant Edouard Mendy pour le match d’ouverture de United dans l’ouest de Londres, il a sprinté pour célébrer avec les supporters à l’extérieur dans le Shed End, frappant les mains sur le filet en gardant les supporters hors du terrain.

Un moment de soulagement pour l’international anglais ? Son premier but en Premier League, et un but important.

Bien sûr, United a marqué sur la contre-attaque. La manière négative dont ils s’étaient installés à Stamford Bridge, jouant avec trois jolis milieux de terrain défensifs et sans attaquant central reconnu, signifiait que c’était à peu près leur seule option.

Ainsi, lorsque Jorginho a mal évalué le dégagement de Bruno Fernandes et que Sancho s’est retrouvé au but, Carrick aurait pu être pardonné de croire que son plan se concrétisait.

Pour Sancho, étant donné la pression qu’il a subie après son lent début de sa vie à United, il aurait été pardonné d’avoir gonflé ses lignes.

Au lieu de cela, il a produit une feinte cool et une finition calme pour battre Mendy, ce qui en fait deux buts en autant de matchs pour l’ancien homme du Borussia Dortmund alors qu’il cherche enfin à retrouver un peu de confiance au moment où le nouveau manager est sur le point d’arriver.

Attendez-vous à ce que Rangnick construise son attaque autour d’un joueur qui sait presser efficacement depuis son séjour en Allemagne.

Fernandes et Ronaldo inquiétants

Au coup de sifflet final, Cristiano Ronaldo a marché droit dans le tunnel.

Aucune poignée de main, aucune reconnaissance des fans et aucune tape dans le dos pour ses coéquipiers.

Cela devient une marque de fabrique de l’international portugais, probablement à cause de la frustration que Carrick ait décidé de ne pas le lancer dans un match aussi énorme.

PLUS : Pourquoi Ronaldo a-t-il été mis sur le banc contre Chelsea ?

Carrick a insisté sur le fait qu’il n’y avait « pas de drame » à laisser Ronaldo de côté, mais chaque décision qui implique le joueur de 36 ans entraîne un examen minutieux, et de tels appels sont quelque chose auquel il devra peut-être s’habituer.

Beaucoup se demandent comment Ronaldo s’intégrera dans ce qui devrait être un match de pressing de haute intensité lorsque Rangnick arrivera ; celui qui ne convient pas au style du quintuple vainqueur du Ballon d’Or, et il y en a même eu – y compris Gary Neville – qui se sont demandé si la décision de laisser Ronaldo de côté aurait pu être prise par Rangnick lui-même.

Tout le monde a vu l’impact que Ronaldo peut avoir sur les matchs cette saison, mais il n’est pas un joueur d’équipe. C’est un individu qui peut offrir des moments d’éclat et qui, a priori, ne correspond pas au style que Rangnick voudra imposer à cette équipe.

Ronaldo n’était pas non plus le seul joueur portugais à quitter Stamford Bridge frustré, car le retour de Fernandes dans l’alignement s’est déroulé comme prévu pour le capitaine remplaçant.

Il n’a pas fait grand-chose pour justifier sa sélection, donnant régulièrement le ballon, et lui aussi s’est dirigé directement dans le tunnel à temps plein.

Avec Donny van de Beek poussant pour la sélection et un large éventail d’attaquants qui pourraient convenir à un système 4-3-3 à la disposition de Rangnick, pourrait-il être sur le point de laisser tomber Fernandes ET Ronaldo ? Cela pourrait être le choc pour le système dont ce vestiaire a besoin.

Une approche prudente peut-elle fonctionner à long terme ?

United a peut-être connu une bonne semaine en termes de résultats, mais les performances et les réglages ne ressemblaient en rien à ce à quoi les supporters des Red Devils se sont habitués sous Sir Alex Ferguson.

Avec 15 minutes au compteur ici, Chelsea avait 71% de possession de balle, et la seule surprise est que ce nombre n’était pas plus élevé.

Carrick a commencé avec trois milieux de terrain défensifs centraux à Fred, Scott McTominay et Nemanja Matic, et alors que l’équipe de Thomas Tuchel passait le ballon avec précision et détermination, United se retrouvait dans l’ombre.

Leur pression était une amélioration par rapport à ce qui a été vu ces derniers mois sous Solskjaer, mais ce n’était toujours pas assez efficace, et un autre jour, Chelsea aurait pu manquer les vainqueurs par plusieurs buts avec une meilleure finition.

C’était une approche qui visait à essayer d’exclure les hôtes, puis à les frapper sur le comptoir; un plan qui semblait avoir fonctionné pour eux jusqu’à ce qu’Aaron Wan-Bissaka accorde un penalty pour une faute sur Thiago Silva, que Jorginho a converti à la 69e minute.

Malgré les résultats, la façon dont Carrick a mis en place United cette semaine n’est pas durable. Au mois de novembre, ils ont réussi le moins de tirs de toutes les équipes de Premier League, tout en concédant le plus à l’autre bout. Cet affichage n’a pas suggéré que ces modèles sont sur le point de changer.

« Sur le terrain, dans le but, j’ai ressenti un danger pendant presque tout le match », a déclaré David de Gea à Sky Sports après le match. Encore une fois, il a de nouveau été appelé à renflouer United; quelque chose sur lequel Rangnick pourra également s’appuyer, même s’il espère que cela n’en arrivera pas là.

Délégation pirogue

Carrick est peut-être celui dans le costume du club chargé de gérer l’équipe pour le moment, mais c’est Darren Fletcher, le directeur technique du club, qui s’est fait le plus entendre sur la ligne de touche dimanche.

Il n’est pas encore confirmé quelle sera la composition de l’équipe en coulisses de Rangnick à son arrivée, mais avec Carrick, Mike Phelan et Kieran McKenna qui devraient rester, ils devraient être impliqués dans une certaine mesure.

Reste à voir comment cela fonctionne.

Alors que Tuchel était le seul à patrouiller dans la zone technique de Chelsea, c’était une roulette de personnel à sa droite. Fletcher, qui avait une oreillette pour le connecter à un analyste dans le stand, était de haut en bas comme un yo-yo, se disputant avec le quatrième officiel sur les décisions et transmettant des instructions à Wan-Bissaka et Sancho concernant leur positionnement. .

C’était un thème commun du mandat de Solskjaer que jusqu’à cinq membres du personnel différents seraient dans et autour de la zone technique pour transmettre des instructions, et un qui n’est pas parti avec le Norvégien.

Rangnick est susceptible d’apporter ses propres idées concernant la gestion dans le jeu, et il semble peu probable que Fletcher crie : « Est-ce que vous m’emballez ? » au quatrième officiel de la même manière qu’il l’a fait dimanche.

Une approche plus rationalisée sera probablement plus efficace.