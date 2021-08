Sanction as action : l’Inde n’est pas favorable aux sanctions unilatérales

Après l’attaque de Pulwama en 2019 et l’impasse frontalière de l’année dernière et l’affrontement de la vallée de Galwan avec la Chine, New Delhi a interdit les applications chinoises, restreint les investissements chinois dans les start-up indiennes et retiré le statut NPF du Pakistan.

Par Sameer Patil

Pendant des décennies, les États-Unis et l’UE ont imposé des sanctions pour contraindre leurs adversaires à changer de politique. Ces derniers mois, il y a eu un flot de sanctions de l’Occident contre la Russie pour ses cyberattaques et son traitement du chef de l’opposition Alexei Navalny, et contre la Chine pour ses violations des droits humains contre les Ouïghours.

Maintenant, c’est l’inverse qui se produit. Le 10 juin, la Chine a adopté une nouvelle loi nationale pour contrer les sanctions occidentales, qui impose des interdictions de voyager, des gels d’avoirs et des restrictions commerciales contre les personnes et les entités impliquées dans la conception et la mise en œuvre des sanctions américaines et européennes. En mars, la Chine avait sanctionné l’UE et les parlementaires, universitaires et groupes de réflexion britanniques. De même, en avril, la Russie a imposé des interdictions de voyager aux fonctionnaires de l’UE et, plus récemment, aux fonctionnaires canadiens en représailles à leurs sanctions contre la Russie.

Les nouveaux régimes de sanctions et de contre-sanctions reflètent un changement de paradigme dans l’ère de l’après-guerre froide. Contrairement aux sanctions multilatérales légitimées par le Conseil de sécurité des Nations Unies, les pays imposent leurs propres sanctions unilatérales ou autonomes pour atteindre leurs objectifs de politique étrangère. Une caractéristique clé est les sanctions secondaires, qui visent à pénaliser les tiers qui s’engagent commercialement avec les pays sanctionnés.

Les sanctions sont définies comme des mesures restrictives. En conséquence, les pays classent les barrières non tarifaires, les quarantaines, les achats sélectifs et les boycotts des consommateurs dirigés par l’État comme des sanctions. Les experts ne savent pas si cela équivaut à des sanctions au sens le plus strict du terme. Ils font certainement partie d’une politique économique plus large que les pays utilisent contre leurs adversaires.

Les États-Unis sont en tête des classements en matière de sanctions, comme le montre la loi de 2017 sur la lutte contre les adversaires de l’Amérique par le biais de sanctions (CAATSA) sous l’administration Trump. La centralité du dollar américain dans le système financier mondial assure le respect de ces sanctions, même de la part de ceux qui s’y opposent. Comme Ivan Timofeev du Conseil russe des affaires internationales l’a observé lors d’un séminaire organisé par Gateway House et la Konrad Adenauer Stiftung, les entreprises chinoises et russes ont respecté les sanctions américaines, malgré l’attitude négative de leur gouvernement. Les États-Unis sont suivis par l’UE, qui a utilisé des sanctions pour s’attaquer à des problèmes en dehors du cadre de l’ONU, comme le maintien de l’intégrité territoriale de l’Ukraine dans le cas de la Russie, contre les activités de forage de la Turquie en mer Méditerranée et les violations des droits de l’homme par la Chine contre les Ouïghours.

L’expérience des sanctions au fil des décennies révèle qu’elles sont efficaces vis-à-vis de pays plus petits aux capacités limitées, comme dans le cas de la Libye en 2003, où les sanctions de l’ONU et des États-Unis ont forcé son gouvernement à démanteler le programme d’armes de destruction massive. Mais avec des pays plus grands comme la Russie et la Chine, ils ne font que retarder ou ralentir le développement économique et, pire encore, changer rarement les comportements.

En cette ère de sanctions pour tous, où en est l’Inde ?

L’Inde avait été soumise à des sanctions après les essais nucléaires de 1974 et 1998. Ils ont profité au pays car il a atteint l’autonomie dans l’espace et la technologie nucléaire. Maintenant, avec l’Inde en raison de son achat du système de missiles S-400 à la Russie et de son implication dans le port iranien de Chabahar, elle pourrait être soumise à des sanctions secondaires de la part des États-Unis dans le cadre de la CAATSA. New Delhi bénéficie d’une exemption sélective pour le port de Chabahar et pourrait obtenir une dérogation similaire pour l’achat du S-400, mais les sanctions américaines ont déjà nui aux relations de New Delhi avec Moscou et Téhéran.

L’Inde n’est pas favorable aux sanctions unilatérales, mais elle a exploré son propre ensemble de mesures restrictives. Après l’attaque de Pulwama en 2019 et l’impasse frontalière de l’année dernière et l’affrontement de la vallée de Galwan avec la Chine, New Delhi a interdit les applications chinoises, restreint les investissements chinois dans les start-up indiennes et retiré le statut NPF du Pakistan. L’Inde envisagera-t-elle également de devenir une nation sanctionnante, imposant des sanctions à part entière à la Chine ou au Pakistan pour leurs actions déstabilisatrices ? Probablement pas.

Les sanctions multilatérales peuvent relever les défis de la sécurité mondiale. Mais leur utilisation unilatérale nuit à leur efficacité car ils ont un impact sur les processus et les institutions de gouvernance mondiale. Pour organiser un passage au processus de sanctions multilatérales de l’ONU, l’Inde doit plaider en faveur de réformes qui limitent leur impact sur les tiers, limitent leur durée d’application et respectent les principes éthiques.

L’auteur est membre, International Security Studies Programme, Gateway House, Mumbai

