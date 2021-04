Sanction de 15 ans sans courir pour Luca Corberi

20/04/2021 à 19:21 CEST

Luca corberi participé au monde Karting de la FIA l’année dernière quand il était hors course et a décidé agresser un autre conducteur en lui lançant un morceau de son kart en réponse à une action survenue sur la piste. Son action aurait pu provoquer un accident très grave, mais heureusement le morceau de kart a été de nouveau projeté vers l’extérieur de la piste après avoir heurté, sans conséquences, un kart d’un autre concurrent. Pas content avec ça, quand il a terminé la course il est reparti à la recherche du rival pour l’attaquer.

Bien qu’après l’initiation, Luca Corberi ait décidé de se retirer de la course automobile, la FIA a ouvert une enquête qui n’a été résolue que six mois plus tard. Enfin, la FIA a décidé d’imposer l’une des sanctions les plus sévères vues à ce jour au pilote, il ne pourra plus concourir sur un circuit pendant 15 ans: “Le tribunal a décidé qu’un Sanction de 15 ans elle est adéquate et proportionnée, puisque ladite sanction reflète clairement la gravité des événements et des violences qui se sont produites, les actes étaient très graves et auraient pu causer des blessures à l’un des participants, y compris lui-même », a expliqué la FIA dans le communiqué. .

La FIA avait même envisagé de lui retirer son permis de conduire à vie, mais a finalement obtenu cette sanction en l’adaptant à la situation. Luca Corberi ne pourra participer à aucun événement automobile organisé par la FIA ou des fédérations affiliées ou exercer toute fonction au sein de l’organisation.