Sanction de 2 Grand Prix pour le turc Deniz Öncü en Moto3

10/04/2021

Le à 12:21 CEST

Marc Escola

Première punition brutale de la saison dans le Championnat du monde de moto. Dans la catégorie Moto3, le Turc Deniz Öncü (KTM) a été sanctionné de deux grands prix de suspension pour conduite irresponsable dans l’accident qu’il a causé avec l’espagnol Jérémy Alcoba (Honda) et dans laquelle les Italiens étaient impliqués Andréa Migno (Honda) et Pedro Acosta (KTM) lors du Grand Prix des Amériques.

Ces derniers jours, plusieurs pilotes ont pris conscience du danger de ce sport, et l’accident de ce week-end a fait réfléchir les commissaires, qui vont commencer à sanctionner des actes comme celui de ncü. Le pilote de KTM Il a reçu l’une des sanctions les plus sévères de l’histoire.

Incroyable accident multiple avec @37_pedroacosta, @jeremyalcoba, Oncu et Migno impliqués ! Nous avons vécu un vrai miracle. Incroyable que tout le monde aille bien 🙏 #AmericasGP 🇺🇸 #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/eYl8Czp7lg – DAZN Espagne (@DAZN_ES) 3 octobre 2021

Le Turc avançait dans la ligne droite, changeant de trajectoire et Jérémy Alcoba Il le toucha par derrière sur le comptoir. Le Catalan est tombé, restant au milieu de la piste, et Migno et Acosta ils ont heurté leur Honda. Un accident choquant, qui heureusement n’a pas donné plus et dont tous sont sortis indemnes.

Le collège des commissaires, composé de Bill cumbow, Freddie Spencer et Andrés Somolinos, a visualisé les images de l’accident et a décidé d’infliger la sanction précitée, qui ne peut faire l’objet d’un appel, et qui empêchera le pilote de contester le GP de Émilie romagne et le Algarve. Öncü a regretté ce qui s’est passé dans l’incident et s’est rendu au box Gresini Racing pour s’excuser rapidement.

DRAPEAU ROUGE 🚩 Course arrêtée en raison d’accidents multiples impliquant # 16 A Migno, # 37 P Acosta et # 52 J Alcoba. Tous les pilotes impliqués sont debout # Moto3 | #AmericasGP 🇺🇸 pic.twitter.com/9tUprBVnQX – MotoGP™ 🏁 (@MotoGP) 3 octobre 2021

“C’est une sanction très forte. Ce n’était pas leur intention, mais ils doivent aller dans cette direction si vous voulez mettre fin à ces actions. C’est le moyen de les arrêter, surtout dans les petites catégories”, a-t-il déclaré. Marc Marquez, qui a été rejoint par le leader de la catégorie reine, Fabio Quartararo: “Vous ne pouvez pas changer la trajectoire en ligne droite. Ce n’était pas son intention de générer quelque chose comme ça. En course, nous devons avoir des sanctions aussi grosses”, a déclaré le Français.