Sanction Pakistan : l’ancien vice-président afghan appelle à une action de l’ONU contre Islamabad et promet de combattre les talibans | Monde | Nouvelles

Dans un message provocateur enregistré peu de temps avant l’attentat terroriste à l’aéroport de Kaboul, Amrullah Saleh a insisté sur le fait que son pays ne deviendrait jamais le « talibanistan » et a promis une résistance civile et armée. M. Saleh est un dirigeant tadjik et, depuis février 2020, est vice-président du gouvernement démocratiquement élu du président Ashraf Ghani. Il s’est désormais proclamé président par intérim et s’est associé à Ahmad Massoud, le fils de feu Ahmad Shah Massoud, qui a mené la résistance contre les talibans dans les années 1990 jusqu’à son assassinat par al-Qaïda en septembre 2001.

Depuis sa cachette dans la vallée du Panshir, à 125 kilomètres au nord de Kaboul, le Tadjik a enregistré un message dans lequel il a exhorté la communauté internationale à demander des comptes au Pakistan pour son rôle dans le soutien à la reconquête de l’Afghanistan par les talibans.

“Les talibans n’étaient pas et ne sont pas les seuls à faire cela au peuple afghan”, a-t-il déclaré dans l’enregistrement, qui a été publié vendredi par l’Institut MacDonald-Laurier, un groupe de réflexion canadien basé à Ottawa.

“Ils sont aidés par l’armée pakistanaise, par les services secrets pakistanais.

« Une reconnaissance publique de ce fait dur et brutal sera utile. Cela mettra le Pakistan sous pression.

“Les puissances mondiales et les pays des Nations Unies devraient le reconnaître publiquement.”

L’agence pakistanaise Inter-Services Intelligence (ISI) est depuis longtemps soupçonnée d’entretenir et de soutenir les talibans.

Cependant, Islamabad a toujours nié avoir parrainé ou offert un refuge aux islamistes ou à ses anciens alliés al-Qaïda, malgré le fait qu’Oussama ben Laden a été découvert vivant à Abbottabad il y a dix ans.

Le gouvernement pakistanais a également lancé ces dernières semaines une campagne diplomatique soutenue pour persuader l’Occident d’apporter son soutien au nouveau régime taliban.

“Le but de notre résistance est de faire en sorte que le pluralisme ne soit pas écrasé dans mon pays.

“Nous défendons la dignité de l’humanité. Nous défendons la beauté de l’Afghanistan.

« L’Afghanistan ne deviendra pas le Talibanistan.