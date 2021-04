Sanctions contre Alcoba et McPhee

04/04/2021

À 23:31 CEST

Jeremy Alcoba et John McPhee ont joué dans un incident lors de la course Moto3 du GP de Doha. Alcoba a touché Darryn Binder et sa moto a explosé, faisant tomber le pilote de l’équipe Petronas au sol. L’événement s’est terminé par une bagarre entre les deux -Alcoba et McPhee-. C’est alors que le Britannique n’a pas bien pris ce qui s’est passé, face à l’Indonésie Racing Team et lui donnant un coup de pied. Les commissaires de piste ont dû intervenir pour les séparer.

MotoGP sur DAZN disponible en direct et à la demande. Abonnez-vous et commencez votre mois gratuitement

Quel coup! 💥😱 @jeremyalcoba touché avec @ DarrynBinder40, sa moto s’est envolée et a frappé @ johnmcp17 Soyez prudent car la réaction a été … 😡🔥 #DohaGP 🇶🇦 #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/2ERr3oTKEL – DAZN Espagne (@DAZN_ES) 4 avril 2021

Compte tenu de cela, la FIA a déjà agi. Alcoba partira cinq secondes plus tard à un départ «normal» en Moto3 et McPhee partira 10 secondes plus tard. La sanction sera appliqué dans le GP du Portugal, le prochain rendez-vous du Championnat du Monde Moto3.

Tellement Alcôve car McPhee n’a pas pu terminer la deuxième course Moto3 sur le circuit de Losail. La victoire est allée à Pedro Costa.