Sanctions en Premier League : Liverpool, Chelsea, Man United et Man City reçoivent tous des appels lors de la 16e journée

Les meilleurs clubs profitent-ils des grands appels de la Premier League ? C’était certainement le cas lors de la 16e journée avec quatre des cinq meilleures équipes du classement remportant leurs matchs respectifs grâce à des buts sur penalty.

Manchester City, Chelsea, Liverpool et Manchester United – parmi les plus grands clubs de toute l’Europe, et tout au long des huitièmes de finale de la Ligue des champions – ont chacun eu leur match décidé par un appel de pénalité qui a abouti au vainqueur du match. Plusieurs des incidents étaient de la variété discutable, mais les derniers appels de l’arbitre sont tombés en leur faveur.

PLUS : Quelles sont les plus grandes faiblesses des prétendants au titre ?

Selon les statistiques suivies par Transfermarkt, Chelsea mène la Premier League avec cinq tirs au but reçus cette saison, suivi de Manchester United avec trois. Le penalty accordé à Manchester City lors de son 16e match de championnat était son premier de la saison, tandis que Liverpool a écopé de deux tirs au but jusqu’à présent. Les 11 pénalités combinées pour ces quatre équipes représentent 27,5% de toutes les pénalités attribuées cette saison de Premier League.

Manchester United (11), Chelsea (10) et Manchester City (neuf) figuraient parmi les quatre meilleurs clubs à avoir reçu des pénalités au cours de la saison 2020-21, bien que Leicester City ait ouvert la voie avec 12. Liverpool en avait six au cours de la saison.

La coïncidence selon laquelle les quatre équipes ont remporté des matchs sur penalty en quelques heures n’est pas passée inaperçue des fans et des observateurs. Vous trouverez ci-dessous les pénalités décisives reçues par les quatre grands et la conversation et la controverse qui ont éclaté à la suite de chacun.

Six des 11 buts marqués en Premier League aujourd’hui sont des tirs au but : ⚽️ Sterling

⚽️ Raphinha

⚽️ Jorginho

⚽️ Jorginho

⚽️ Salah

️ Ronaldo Coup de pied sur place samedi. pic.twitter.com/2nubaqTwgY – Squawka Football (@Squawka) 11 décembre 2021

Les pénalités de Chelsea contre Leeds

L’arrière central gauche Antonio Rudiger (!) a remporté les deux penaltys de Chelsea et ils étaient tous les deux à la limite des appels convertis par Jorginho. Le deuxième des deux tirs au but est intervenu profondément dans les arrêts de jeu, portant le coup final à Leeds lors d’une victoire 3-2. Et cela a abouti à une bagarre à la fin du match avec Rudiger au centre de celui-ci.

Le premier penalty est survenu à la 56e minute à 1-1 lorsqu’un défi de glissade dans la surface de Raphinha a donné à l’arbitre Chris Kavanagh une décision à prendre. Bien que Kavanagh ait d’abord accordé un corner à Chelsea, il a changé d’avis après la lecture de la vidéo. Les rediffusions montrent que les genoux de Rudiger se déforment rapidement lors du défi, sur lequel Raphinha a récupéré le ballon et a glissé à travers le joueur lors du suivi. Mais Rudiger l’a bien vendu, se tordant au sol après le tacle.

Et puis le deuxième penalty a puni le milieu de terrain de Leeds Mateus Klich pour une faute de portée qui ressemblait plus à une tape sur le dos de la jambe de Rudiger. Mais le défenseur de Chelsea, dos au but, est tombé en masse.

PLUS : Tuchel a des questions à répondre avec Chelsea en crise

« Ce que les arbitres décident est bien », a déclaré l’entraîneur de Leeds Marcelo Bielsa, qui a refusé de se lancer dans une controverse sur le résultat final. « C’était un match que nous méritions de faire match nul et nous avons perdu juste au moment où il se terminait, ce qui augmente la déception. »

Le penalty de Manchester City contre les Wolves

Les loups se défendaient pour leur vie et conservaient un résultat de 0-0 sur la route, bien qu’ils aient été réduits à 10 hommes après l’expulsion bizarre de l’attaquant Raul Jimenez pour deux jaunes en 30 secondes.

PLUS: Twitter n’était pas gentil après l’expulsion de Jimenez

Mais à la 63e minute, l’arbitre Jonathan Moss a pointé l’endroit après qu’un centre a frappé l’aisselle du milieu de terrain des Wolves Joao Moutinho, qui avait également le bras levé. Il y avait probablement un argument à faire valoir pour et contre une pénalité (regardez le jeu ci-dessous), mais l’entraîneur des Wolves Bruno Lage a eu du mal à comprendre la décision.

« Je ne sais pas comment il peut tirer une pénalité de cela », a déclaré Lage, faisant signe à la zone du corps où il a senti la balle frappée en premier.

Raheem Sterling de Man City a converti la tentative pour son 100e but en Premier League. Le but a été retenu comme vainqueur du match 1-0.

La Premier League et la FA dépensent beaucoup en technologie mais doivent dépenser plus pour améliorer la qualité des officiels. Cette décision de sanction contre les #Loups pue. Les fosses. #MCFC la meilleure équipe, classe Sterling, 100 buts PL 👏, victoire méritée mais l’arbitrage doit s’améliorer. #MCIWOL – Henry Winter (@henrywinter) 11 décembre 2021

Le penalty de Liverpool contre Aston Villa

Bien qu’il y ait eu un certain contact, il semblait vraiment qu’il y avait eu un bref délai avant que Mohamed Salah de Liverpool ne se jette au sol à la recherche du penalty qui a finalement décidé du match 1-0 contre Aston Villa.

PLUS : Tirage au sort de la Ligue des champions pour les huitièmes de finale

L’arbitre Stuart Attwell l’a donné, et VAR n’a pas vraiment pu plaider en faveur d’une « erreur claire et évidente » car il y a eu contact. Qu’il atteigne le niveau d’un penalty était purement un jugement de l’arbitre, mais il ne pouvait pas être annulé.

Les fans de Liverpool auront le sentiment que toute plainte n’est pas fondée étant donné que leur club a eu d’autres cris de penalty plus tôt dans le match.

Mais le manager d’Aston Villa, Steven Gerrard, qui effectuait son premier voyage à Liverpool en tant qu’entraîneur de Premier League, a fait valoir que son défenseur Tyrone Mings avait été victime d’une faute plus tôt dans le jeu et que Villa avait été « durement fait par ». Il a également mentionné un appel de pénalité qui, selon lui, aurait dû être accordé à Aston Villa :

Penalty de Manchester United contre Norwich

La Premier League samedi s’est terminée par un nouveau penalty en faveur du club de haut niveau. Cristiano Ronaldo a semblé tomber assez facilement à la 73e minute à Norwich, mais le défenseur Max Aarons avait le bras haut sur la superstar. L’arbitre Darren England l’a appelé, et celui-ci n’avait également aucune chance de se renverser.

PLUS: Qui devrait être le partenaire de frappe de Ronaldo à Man Utd?

Ronaldo s’est intensifié pour se convertir. Regardez le but et la faute ci-dessous. L’incident a décidé le match, qui s’est terminé 1-0 pour les Diables rouges.

Le patron de Norwich City, Dean Smith, n’était pas satisfait de l’appel et l’a qualifié de doux. Et puis il est allé plus loin, qualifiant cela de « pénalité typique de Manchester United ».

🗣 « C’était trop facile pour Man United d’arbitrer le match aujourd’hui, Rashford a lui-même donné un coup franc en première mi-temps. » Dean Smith remet en question les décisions prises dans le jeu car il a estimé que ce n’était pas une faute sur Ronaldo pour le penalty pic.twitter.com/91ewGiHm5H – Football Daily (@footballdaily) 11 décembre 2021