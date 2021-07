Sanctions pour Raikkonen, Mazepin et Latifi en Autriche

04/07/21 à 21:08 CEST

Mazepin, Latifi et Raikkonen ont été sanctionnés après le GP d’Autriche 2021 de dimanche, tandis que six autres ont été acquittés des incidents de drapeau jaune.

Dans le dernier tour de la course Red Bull Ring, un accident entre Kimi Raikkonen et Sebastian Vettel au virage 5 fait arborer des doubles drapeaux jaunes par les commissaires sportifs.

Plusieurs pilotes ont été appelés à témoigner devant les commissaires sportifs après la course pour avoir dépassé le lieu de l’accident trop vite et n’avoir pas suffisamment ralenti.

Les pilotes qui se sont retrouvés dans la zone des points, Carlos Sainz, Sergio Pérez, Daniel Ricciardo, Charles Leclerc et Pierre Gasly ont fait l’objet d’enquêtes, tout comme Antonio Giovinazzi, Nicholas Latifi et Nikita Mazepin.

Plus tard, les commissaires ont annoncé que les deux Latifi et Mazepin avaient été pénalisés d’un stop and go de 10 secondes, devenu une pénalité de 30 secondes au classement final. Mazepin et Latifi ont également écopé de trois points de pénalité dans leur super-licence FIA. Les six autres pilotes ont été acquittés de toute infraction

Räikkönen a été sanctionné pour avoir “fermé la porte” sur Vettel, provoquant une collision. Le Finlandais a reçu un drive-through qui s’est transformé en une pénalité de 20 secondes, mais le pilote Alfa Romeo l’a effectivement fait Il grimpe à la 15e place du classement final, alors que Latifi – qui a terminé avec 1,5 seconde d’avance – a écopé d’une pénalité plus importante. Raikkonen perd également deux points de pénalité dans sa super-licence FIA.