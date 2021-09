Sanctuary Spa propose des cours de santé mentale et de bien-être – WWD

GUERRIERS DU BIEN-ÊTRE : Signe supplémentaire que les frontières entre la santé et la beauté s’estompent, le Sanctuary Spa britannique s’apprête à dévoiler sa plus grande campagne, promouvant un message de bien-être mental plutôt qu’un produit.

Sanctuary Spa a fait appel à la psychologue clinicienne Dr Julie Smith, spécialisée dans le partage de vidéos de santé mentale et de motivation sur TikTok et d’autres plateformes de médias sociaux. Elle a conseillé Sanctuary sur la campagne, qui demande aux femmes de se réserver 25 minutes par jour pour faire quelque chose qu’elles aiment ou qu’elles trouvent épanouissant, et proposera également des suggestions de soins personnels dans les semaines et les mois à venir.

La campagne « Ça compte » sera lancée le 6 septembre et comprend une publicité télévisée montrant des femmes dansant, jardinant, cuisinant ou mangeant dans un pot de pâte à tartiner au chocolat. L’activité d’impression extérieure et les médias sociaux se dérouleront au moins jusqu’à la fin de l’année.

Sanctuary crée une campagne à grande échelle tous les quatre à cinq ans et Jacqueline Burchell, directrice mondiale du marketing et du développement de produits pour Sanctuary Spa, a déclaré que la marque souhaitait saisir ce moment particulier de transition post-confinement pour télégraphier son message d’autonomisation.

“Alors que nous sortons lentement de COVID-19, nous avons estimé que c’était le bon moment pour nous de continuer à parler de soins personnels”, a déclaré Burchell, ajoutant que les ventes en ligne de produits de spa, de bain et de traitement s’étaient déroulées “de façon phénoménale” pendant le verrouillage tout comme les coffrets cadeaux, que les gens envoyaient à leur famille et à leurs amis lorsque les magasins physiques étaient fermés.

Sanctuary, une division de PZ Cussons, l’une des plus grandes entreprises de beauté de Grande-Bretagne, a eu l’idée après avoir interrogé 2 000 femmes âgées de 18 à 65 ans à travers le Royaume-Uni plus tôt cette année. L’étude a révélé que la majorité de ces femmes passaient en moyenne 17 minutes et 7 secondes par jour à s’occuper d’elles-mêmes. En outre, certaines des femmes interrogées craignaient d’avoir encore moins de temps pour elles-mêmes au cours des prochains mois alors que les routines quotidiennes du travail et de la famille reviendraient à la « normale ».

Conçues par l’agence de communication créative Southpaw, les publicités visent à séparer la culpabilité du plaisir et à donner aux femmes la permission de prendre soin d’elles-mêmes, même si c’est par à-coups de cinq minutes chaque jour.

Smith a déclaré : « Faites de l’exercice, voyez des amis, prenez le temps de vous reposer, de méditer et de vous détendre. Ils n’enlèvent pas vos problèmes, ou ne font pas du monde un endroit différent, mais quelque chose d’aussi simple que d’être entouré par la nature ou d’écouter de la musique puissante peut nous faire passer d’une tristesse inexplicable à des sentiments de crainte et de calme.

Sanctuary a déclaré que ses principaux revendeurs, dont Amazon, Boots, Superdrug et Sainsbury’s, soutiendraient la campagne en magasin, en ligne et sur les réseaux sociaux.

Il y aura des images au point de vente, des bannières et du contenu vidéo avec le message de la campagne #ThisCounts. Des publicités devraient également apparaître dans le métro de Londres.