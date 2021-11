Sandbox a levé 93 millions de dollars, SAND va-t-il prendre de la valeur ?

Sandbox SAND / USD est un écosystème fonctionnant sur Ethereum, exploitant un monde de jeu virtuel décentralisé.

Les jetons SAND sont nécessaires pour faciliter diverses transactions faisant partie du jeu.

Cela inclut le processus d’achat SAND, l’interaction avec le contenu généré par les utilisateurs ou le jeu avec l’intention de participer à la gouvernance.

L’investissement de 93 millions de dollars comme catalyseur de croissance

Sandbox, une filiale d’Animoca Brands et une plate-forme de métaverse à jetons non fongibles (NFT), a levé de nouveaux capitaux lors d’un tour de table mené par SoftBank Vision Fund 2 le 2 novembre.

Le tour Sandbox Series B a permis de récolter 93 millions de dollars avec la participation d’Animoca Brands, SCB 10X, Polygon Studios, True Global Ventures, Galaxy Interactive et Samsung Next, entre autres.

En tant que tel, Sandbox vise à accélérer la croissance du métaverse ouvert avec des jeux, des performances en direct et des expériences sociales, tout en augmentant son soutien aux créateurs et en engageant beaucoup plus de marques et de propriétés intellectuelles.

Le jeu donne aux joueurs la possibilité de monétiser leur temps dans le métaverse de plusieurs manières, que nous connaissons sous le nom de modèle play-to-win.

Cela crée une économie circulaire, où les ressources que les joueurs collectent peuvent être vendues ou achetées par différents joueurs.

Sandbox s’est également associé à plus de 160 marques, dont Atari, CryptoKitties et d’autres, dans le but de créer des versions voxelisées de leurs mondes et personnages.

Devriez-vous acheter Sandbox (SAND) ?

Le 2 novembre, Sandbox (SAND) valait 2,71 $.

Pour avoir une indication du type de valeur pour le jeton, nous utiliserons son plus haut historique à des fins de comparaison, ainsi que ses performances en octobre.

Sandbox (SAND) a atteint son plus haut niveau historique 8 heures avant d’écrire ces lignes, le 2 novembre, lorsqu’il a culminé à 3,33 $. Cela signifie qu’à son apogée, le jeton était supérieur de 0,62 $ ou 22% de plus que son prix au moment de la rédaction.

En termes de performance du jeton en octobre, le 1er octobre, sa valeur était à son point le plus bas à 0,6623 $.

Son point culminant du mois a été le 31 octobre, lorsqu’il a atteint 2,14 $.

Ici, nous pouvons voir que la valeur du jeton a augmenté de 223% tout au long du mois, soit 1,4777 $.

Selon les données d’IntoTheBlock, Sandbox (SAND) a enregistré 1,29 milliard de dollars de transactions supérieures à 100 000 dollars au cours des sept derniers jours.

De plus, elle a connu une croissance nette du réseau de 8,51 %, avec une concentration d’actionnaires importants de 94 %.

Avec tout cela en tête, on peut s’attendre à ce que le Sandbox (SAND) atteigne une valeur de 3,15 $ d’ici la fin novembre.

En d’autres termes, SAND peut être un achat solide, mais s’il tombe en dessous de 2 $, cela pourrait valoir la peine de reconsidérer.

