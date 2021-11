Sandbox vs Decentraland : SoftBank aide la crypto SAND à donner à MANA une course pour son argent

Alors que le métaverse devient un espace d’investissement plus à la mode, il existe un certain nombre de méta pièces de blockchain qui rivalisent pour une domination décentralisée. Grâce à Facebook (NASDAQ :FB) rebaptisé Meta, suivant leur feuille de route vers l’objectif ultime de créer un vaste métavers, des méta pièces comme Decentraland (CCC :MANA-USD) voient une attention considérablement accrue et des gains vraiment énormes. Mais il y a une autre pièce qui vole la vedette à MANA appelée bac à sable (CCC :SABLE-USD). Grâce à un nouvel investissement, il semble que la bataille Sandbox contre Decentraland se réchauffe encore.

À un niveau de base, les métavers sont en grande partie similaires. Ce sont des royaumes virtuels qui ajoutent une troisième dimension aux médias sociaux. Les utilisateurs peuvent se connecter au métaverse et avoir un lieu de rencontre virtuel avec des amis, vivre un festival de musique dans le confort de leur foyer ou assister à une réunion dans une cyber-représentation de la salle de conférence de leur entreprise. Decentraland et Sandbox offrent chacun ces ponts entre la connexion sociale en ligne et le domaine physique. Et, ils représentent deux des plus grands métaverses blockchain.

Decentraland est actuellement le leader du peloton. Le jeton MANA du réseau a connu un énorme regain d’intérêt à partir de la semaine dernière. Alors que les investisseurs se tournaient vers les métaverses blockchain à la suite du changement de marque de Facebook en Meta, MANA a connu un boom du volume de transactions. Là où le volume moyen quotidien se situait entre 100 et 200 millions de dollars jusqu’à jeudi dernier, les volumes se sont depuis chiffrés en moyenne à des milliards. Rien qu’aujourd’hui, 5 milliards de dollars de MANA s’échangent des mains. Le nouvel afflux d’acheteurs fait grimper le MANA de 260% sur la semaine.

Avec un énorme investissement SoftBank, la bataille Sandbox contre Decentraland s’intensifie

Decentraland a beaucoup attiré l’attention, bien que le jeton SAND de Sandbox ait également augmenté. La crypto a bondi de 230% tout aussi impressionnant au cours de la semaine dernière, même sans le même niveau de couverture que MANA. En fait, le volume de transactions de SAND dépasse aujourd’hui MANA, avec plus de 7 milliards de dollars en jetons échangés entre les mains. Maintenant, une nouvelle autour de Sandbox fait un argument solide pour que SAND dépasse MANA dans le combat Sandbox contre Decentraland.

Société de portefeuille japonaise réputée SoftBank (OTCMKTS :SFTBY) fait sa propre incursion dans l’industrie du métaverse et choisit Sandbox comme holding à long terme. La société a levé 93 millions de dollars en financement de série B pour le réseau, dans le but d’accélérer son développement. Avec cette nouvelle ruée vers le capital, les développeurs de Sandbox peuvent faire pression pour des offres plus robustes comme la musique en direct et de nouveaux jeux pour les utilisateurs.

Dans l’état actuel des choses, les deux jetons ont une valeur proche, ce qui en fait le moment idéal pour choisir un camp. SAND se négocie à 2,82 $ après les frais à la hausse de 35% d’aujourd’hui. Pendant ce temps, MANA se négocie à 3,10 $ après un gain de 7% dans l’après-midi. MANA est cependant toujours de plus grande taille, détenant 5,6 milliards de dollars de capitalisation boursière contre 2,5 milliards de SAND.

