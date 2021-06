Sandeep Mathrani de WeWork rejoint le conseil d’administration de Tanger – WWD

Sandeep Mathrani, qui possède une vaste expérience dans l’immobilier commercial, est devenu membre du conseil d’administration de Tanger Factory Outlet Centers.

Mathrani est actuellement le PDG de WeWork Inc., où il a orchestré les efforts de redressement.

« Tanger Outlets a une réputation de longue date en tant que leader sur le marché immobilier public », a déclaré Mathrani. “Je suis ravi de rejoindre l’entreprise à un moment où la croissance et le développement sont au premier plan de sa mission.”

Tanger, basé à Greensboro, en Caroline du Nord, exploite 36 centres de magasins de plein air haut de gamme, que de nombreuses personnes considéreraient comme plus sûrs de faire leurs achats pendant la pandémie, par rapport aux centres commerciaux fermés. Les dirigeants ont cité une reprise du trafic d’acheteurs au dernier trimestre ainsi qu’une amélioration de la perception des loyers. La plupart des centres de Tanger se trouvent à proximité de destinations de vacances et dans des zones où les familles ont des résidences secondaires, notamment Riverhead, NY, près des Hamptons, et Daytona Beach, Floride.

Au programme de Tanger : apporter une plus grande dimension digitale à l’entreprise avec plus de produits disponibles à voir en ligne ; offrant des catégories non vendues auparavant dans les centres de Tanger et superposant ce que les dirigeants considèrent comme un niveau «élevé» de points de vente, y compris des marques natives du numérique ainsi que plus de nourriture et de boissons dans certaines propriétés de Tanger.

Avant WeWork, Mathrani était PDG du groupe de vente au détail de Brookfield Properties et vice-président de Brookfield Properties de 2018 à 2019. Il a également été PDG de General Growth Properties. Pendant huit ans, au cours desquels il a recapitalisé la société après la faillite en 2010 et dirigé huit années de croissance avant l’acquisition réussie de GGP pour 9,25 milliards de dollars par Brookfield Property Partners en 2018.

Auparavant, Mathrani était président de la vente au détail chez Vornado Realty Trust de 2002 à 2010 et était responsable de toutes les activités immobilières de vente au détail aux États-Unis et en Inde. Avant Vornado, il était vice-président exécutif de Forest City Ratner Companies LLC de 1994 à 2002 et était responsable du développement de la vente au détail et de la location connexe dans la région métropolitaine de New York. Il est également membre du conseil d’administration de Dick’s Sporting Goods.