Sanders et Barty remportent la finale du tournoi Adelaide WTA 500

01/09/2022

Act à 12h45 CET

joueurs australiens Ponceuses tempête Oui Ashleigh Barty, numéro 30 de la WTA et, numéro 102 de la WTA remportés respectivement en une heure et deux minutes par 6-1 et 6-4 au joueur slovène Andreja Klepac, numéro 20 de la WTA et le croate Darija jurak, numéro 9 de la WTA en finale du tournoi WTA 500 de Adélaïde. Après ce résultat, les joueuses sont les nouvelles championnes du tournoi WTA 500 de Adélaïde.

Les données recueillies sur le match montrent que les vainqueurs ont réussi à casser le service de leurs adversaires 3 fois. Quant à eux, ils ont atteint 65% d’efficacité, commis une double faute et remporté 52% de leurs points de service.

Le tournoi Adélaïde (WTA Adélaïde) se déroule du 3 janvier au 9 février sur un court extérieur en dur. Lors de cette compétition, un total de 16 couples s’affrontent.