Sanders et Barty se qualifient pour les demi-finales du tournoi Adelaide WTA 500

01/06/2022 à 05:45 CET

joueurs australiens Ponceuses tempête Oui Ashleigh Barty, le numéro 30 de la WTA et, le numéro 102 de la WTA ont respectivement rempli les pronostics en remportant les quarts de finale du tournoi WTA 500 de Adélaïde parce que ses rivales, la joueuse néo-zélandaise Erin Routliffe et le joueur de tennis canadien Leylah Annie Fernandez, les numéros 55 et 74 de la WTA n’ont pu être présentés. Avec ce résultat, les joueuses de tennis parviennent à se qualifier pour les demi-finales du tournoi WTA 500 à Adélaïde.

Ce championnat se déroule en Adélaïde entre le 3 janvier et le 9 février sur un court extérieur en dur. Pendant la compétition, un total de 16 couples s’affrontent.