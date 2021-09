Sanders et la défense aident Jackson St. à battre Florida A&M 7-6

Shedeur Sanders a marqué le seul touché du match et la défense de Jackson State a obtenu deux arrêts en quatrième position dans les dernières minutes pour aider les Tigers à battre Florida A&M dimanche lors de l’Orange Blossom Classic au Hard Rock Stadium.

Sanders, le fils du Temple de la renommée du football et entraîneur de Jackson State, Deion Sanders, était 18 sur 24 en passant pour 221 verges et a marqué sur une course de 1 verge qui a couvert un trajet de 10 jeux, 69 verges et l’a fait 7- 3 au début du deuxième quart-temps.

CLIQUEZ ICI POUR PLUS DE COUVERTURE SPORTIVE SUR FOXNEWS.COM

Trey Lockhart de JSU a taclé Chad Hunter juste avant le premier but pour forcer un revirement sur les downs près du milieu de terrain avec 2:59 à jouer. Après que les Tigers (1-0, 1-0 Southwestern Athletic Conference) aient obtenu trois buts lors de l’entraînement qui a suivi, Bishop Bonnet a arraché une course de 20 verges pour déplacer FAMU à Jackson State 38 avec 30 secondes à jouer. Junior Muratovic a lancé trois passes incomplètes consécutives avant d’être limogé par James Houston et Cam’Ron Silmon aux quatrième et -10 pour le sceller.

Muratovic, un vrai étudiant de première année, a remplacé le quart partant Rasean McKay au début du quatrième quart pour Florida A&M (0-1, 0-1). McKay a réussi 18 des 29 passes pour 78 verges et Muratovic a complété 5 des 12 pour 47 verges.

Jackson State a eu une chance d’étendre son avance avec environ cinq minutes à jouer, mais a eu un décrochage de 11 jeux et 77 verges lorsque Peytton Pickett a été arrêté pour aucun gain sur un quatrième et un point du FAMU 19.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Jose Romo-Martinez de Florida A&M a réussi un placement de 21 verges pour ouvrir le score au milieu du premier quart et un but de 39 verges qui a porté le score à 7-6 avec 6:02 à jouer en première mi-temps.

Les Rattlers, qui ont disputé leur premier match en plus de 600 jours en raison de complications liées à la pandémie de coronavirus, ont fait leurs débuts au SWAC. La FAMU avait passé toutes les saisons sauf une (2004, lorsque les Rattlers jouaient en tant qu’indépendant) au cours des trois dernières décennies et plus en tant que membre de la Mid-Eastern Athletic Conference.