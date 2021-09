Sanders propulse l’État de l’Oklahoma devant le n ° 25 de l’État du Kansas 31-20

Spencer Sanders a complété 22 des 34 passes pour 344 verges et deux touchés, menant Oklahoma State à une victoire 31-20 sur le n ° 25 de Kansas State samedi soir.

Jaylen Warren a amassé 123 verges en 27 courses et ajouté 81 verges en quatre réceptions pour Oklahoma State (4-0, 1-0 Big 12). Sanders a également marqué un touché précipité alors que la défense de l’État de l’Oklahoma a étouffé la tentative de retour potentielle de l’État du Kansas.

“Je me suis assuré de rester et j’ai regardé un petit film supplémentaire cette semaine, je voulais juste mieux jouer”, a déclaré Spencer, qui a lancé pour seulement 82 verges la semaine dernière lors d’une victoire 21-20 contre Boise State. “J’ai l’impression que nous avons tous mieux joué, tout le monde. Un sacré travail de la part de la défense. Je suis heureux que nous ayons gagné et je suis juste excité de voir jusqu’où nous pouvons progresser.”

Les Cowboys n’ont pas réussi à marquer en seconde période pour le deuxième match consécutif.

Après avoir compilé 294 verges d’attaque totale et construit un avantage de 31-10 à la fin du deuxième quart, Oklahoma State s’est refroidi, gagnant seulement 54 verges au troisième quart, dont quatre possessions consécutives de trois-et-out.

“En seconde période, nous n’essayions vraiment pas de le faire, en fait nous avons parlé de ne pas le faire”, a déclaré l’entraîneur de l’OSU, Mike Gundy, à propos de l’abandon avec une grosse avance. “Nous n’avons pas aussi bien bloqué pendant un quart et demie. Heureusement, la défense jouait bien, nous avons commencé à nous précipiter sur les passes en deuxième demie et à mettre la pression sur ces gars-là.”

Kansas State avait été classé 20e du pays en défense totale, et cela s’est montré en seconde période.

“Je pensais que notre ligne défensive jouait beaucoup mieux en deuxième mi-temps qu’en première mi-temps”, a ajouté l’entraîneur de Kansas State, Chris Klieman. “Je pensais que nos secondeurs et nos talents au secondaire étaient capables de sortir des blocs et de faire des tacles. C’est un bon porteur de ballon que nous avons affronté, et Sanders a été vraiment difficile aujourd’hui.”

Deuce Vaughn, qui est entré dans le match en tête du Big 12 et classé huitième au pays avec 371 verges au sol, n’a gagné que 22 verges en 13 courses pour Kansas State (3-1, 0-1). Vaughn a récolté 73 verges et un touché en cinq réceptions.

“Nous devons être meilleurs. Nous avons exceptionnellement bien accéléré le football la semaine dernière, puis tout le reste a été mis en place”, a déclaré Klieman. “Lorsque nous ne sommes pas en mesure de précipiter le football, nous devons concevoir certaines choses, qu’il s’agisse de disperser les gens, de faire en sorte que les gens s’ouvrent.”

EMPORTER

État du Kansas : Après cinq matchs consécutifs de plus de 200 verges au sol remontant à la saison dernière, les Wildcats n’en ont gagné que 62 au sol, dont moins-3 en deuxième demie. Avec le partant Skylar Thompson absent en raison d’une blessure, Kansas State a utilisé deux quarts, chacun ayant de bons moments et d’autres moins bons. Will Howard a commencé et a réussi 4 des 12 passes pour 50 verges. Il a également perdu un snap raté à la fin du premier quart qui a été récupéré par Malcolm Rodriguez d’Oklahoma State dans la zone des buts pour un touché. Il a fini par mener les Wildcats pour les verges au sol avec 28 verges en trois courses. Après que Howard se soit blessé, Jaren Lewis est entré en jeu au deuxième quart et a complété 10 des 19 passes pour 148 verges, un touché et une interception. Howard est revenu plusieurs fois mais n’a pas pu continuer et Lewis est revenu plusieurs fois.

Oklahoma State : Les Cowboys ont remis le receveur Tay Martin dans l’alignement et cela a fait une grande différence dans leur jeu de passes. Le “super senior” est revenu après avoir raté les deux matchs précédents en raison d’une blessure, donnant à Sanders plus d’options et la possibilité de mener une attaque plus équilibrée. Les Cowboys n’ont eu que 13 tentatives de passes la semaine dernière tout en exécutant le ballon 57 fois, en partie parce qu’il leur manquait quatre récepteurs clés. Mais cette fois, OSU a maintenu un équilibre à peu près égal, se précipitant 43 fois contre 34 lancers. Martin a réussi six réceptions pour 64 verges et un touché en première mi-temps et a terminé avec neuf attrapés et 100 verges au total.

“Il a beaucoup joué au football, alors il devient une menace”, a déclaré Gundy à propos du retour de Martin. “La plupart du temps, ils ont gardé deux personnes avec lui, ce qui nous permet de précipiter davantage le football.”

IMPLICATIONS DES SONDAGES

Avec cette défaite, l’État du Kansas sortira sans aucun doute du scrutin. L’État de l’Oklahoma, qui a reçu des votes et figurait à plusieurs places parmi les 25 premiers, devrait probablement figurer au prochain scrutin.

DEPT. DE LA DÉFENSE

La défense d’Oklahoma State a réalisé une autre solide performance avec le match en jeu. Au quatrième trimestre, après que K-State ait déjà réduit un déficit de 21 points en un désavantage de 11 points, les Cowboys ont limité les Wildcats à moins six mètres d’attaque et ont forcé trois possessions consécutives de 3 et de sortir. Dans l’ensemble, Kansas State n’était que de 2 pour 12 sur les troisièmes essais.

“Nous avons embouteillé (Vaughn), il est difficile à abattre, nous avons pu encombrer davantage la ligne de mêlée, car nous jouions très bien dans nos coins et dans la couverture”, a déclaré le coordinateur défensif de l’OSU, Jim Knowles. “(Howard) est sorti un peu, ce qui a supprimé une partie du jeu de course du quart-arrière et cela les a rendus un peu plus unidimensionnels.”

SUIVANT

État du Kansas : Les choses ne deviennent pas plus faciles pour les Wildcats, alors qu’ils rentrent chez eux pour affronter le numéro 4 de l’Oklahoma.

Oklahoma State : Les Cowboys jouent leur quatrième match à domicile de la saison, accueillant Baylor.