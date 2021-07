Sandhagen, la promesse qui aspire à être championne des poids coq

in

23/07/2021 à 9h11 CEST

De la région métropolitaine de Las Vegas, dans le désert du Nevada, il y aura un match très intéressant entre TJ Dillashaw et Cory Sandhagen. Ainsi, le favori pour le prendre est le second, mais comme on le sait, il n’y a rien d’écrit face à l’Octogone, puisqu’un coup malheureux il peut jeter le meilleur des combattants sur la toile.Dillashaw a remporté le titre mondialMais il a été suspendu de l’UFC après avoir été testé positif à l’érythropoïétine, une substance dopante qui a rendu ses performances sportives bien meilleures que celles de ses rivaux. Après cela, il a passé deux ans dans l’ombre des compétitions, tandis que Sandhagen a incroyablement bien performé. Une victoire du combattant ce soir lui ouvrirait la porte pour opter pour le titre mondial des poids coq.

Sandhagen a une fiche de 14-2-0, tandis que Dillashaw, plus talentueux dans l’art du MMA, a une fiche de 17-4-0. Nous verrons si Dillashaw cherche à prendre la position de leader qu’il a perdue dans cette catégorie de poids.