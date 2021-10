Sandman de Netflix dévoile un premier regard sur Lucifer de Gwendoline Christie – Voir les photos

DC a publié un premier aperçu de la star de Game of Thrones, Gwendoline Christie, dans le rôle de Lucifer dans l’adaptation très attendue de Netflix de la populaire série de romans graphiques co-créée par Neil Gaiman Sandman. Le dévoilement faisait partie des festivités et des annonces mur à mur lors de DC FanDome – l’événement mondial gratuit et mondial des fans de la bande dessinée.

Comme Gaiman lui-même l’a dit plus tôt cette année, il s’est abstenu pendant 30 ans « de lutter avec succès contre les mauvais films de Sandman ». Le récent événement Tudum de Netflix a présenté un extrait rapide de la série – DC FanDome nous a donné un premier aperçu d’un autre personnage.

Galerie

La bande dessinée Sandman a fait ses débuts en 1988, écrite par Gaiman et dessinée par Sam Kieth (numéros 1-5) et Mike Dringenberg. La série suit Dream – qui s’appelle aussi The Sandman, Morpheus, Lord of Dreaming, The Shaper, etc. – qui est prisonnier depuis 70 ans et doit reconstruire son royaume, qui s’est effondré en son absence.

Il y avait eu une tentative précédente d’adapter Sandman en 2016, lorsque la star de Dark Knight Rises, Joseph Gordon-Levitt, était à bord pour jouer et produire une version cinématographique, mais cela s’est effondré lorsque Gordon-Levitt s’est éloigné, déclarant que lui et les dirigeants du studio ne pouvaient ‘ t « voyez d’accord sur ce qui rend Sandman spécial. »

Bien qu’il n’y ait pas encore de date de sortie pour The Sandman, il sera diffusé exclusivement sur Netflix.

Pour plus d’informations sur la façon de regarder les débats du DC FanDome, consultez notre guide utile.