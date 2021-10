Sandor éteint la légende : récital devant Mikey García

Sandor Martin il a fallu vingt secondes pour accepter le combat contre Mikey Garcia. Il savait qu’il était dans le meilleur moment de sa carrière et que c’était l’occasion de faire le saut vers les grandes affiches. Aux États-Unis, ils lui ont fait une petite blague, mais rien n’a d’importance pour les Espagnols. Il est venu sur le ring de Fresno (Californie), a fait son travail et l’a battu. Match quasi parfait qui a été porté par décision majoritaire (95-95, 97-93 et ​​97-93). C’était la face B, mais Sandor a pris sur lui de lancer la pièce avec rapidité et intelligence. Il a montré sa catégorie et qu’il est prêt à tout. Dans la file d’attente de la Coupe du monde des super-légers, il y a un nouveau membre préféré, et il arrive de Barcelone.

Martín est sorti courageux. Il a pris le centre du ring et a essayé de garder ses distances. Lorsque Mikey a voulu ce poste, Sandor le lui a donné et a commencé sa stratégie. L’espagnol était plus rapide et l’a manifesté. Lorsque García a voulu entrer, le Catalan l’a contre-attaqué, a cloué une ou deux mains et est parti. Plan parfait. Mikey était lent avec ses poings et Sandor très vif pour les éviter. Petit à petit, Sandor avait plus de travail. Je ne pouvais laisser aucun doute.

De moins en plus était Martín. Pendant ce temps, Garcia n’a été retrouvé à aucun moment. Sa vitesse habituelle n’était pas là, il manquait à la taille de l’Espagnol et il n’était pas à l’aise. Je n’ai pas trouvé le trou. Le combat n’a pas impliqué beaucoup de coups, ce qui a rapproché certains rounds, mais il était clair que la victoire était pour Sandor.. Il était intelligent, précis et a demandé au champion des quatre divisions de chasser une ombre tout au long du combat. Dans les 30 dernières secondes, Sandor est entré dans l’échange. je ne voulais pas laisser de doutes. Il a exécuté le plan élaboré par son père, Rafa Martín, au coin de la rue et a éteint la légende. « Je suis Sandor Martín », a-t-il prévenu avant d’écouter les cartes. Sa lettre d’introduction au grand public était terminée. Un juge a donné le vide, et David Diamante a joué avec tout le monde : « La fierté… de Barcelone » appelé Sandor, qui a explosé de joie tandis que le ‘Gipsy King’ sonnait avec son ‘Volaré’ (chanson avec laquelle il est allé sur le ring) .

Sandor Martín : « C’est le plus grand moment de ma carrière »

A la fin, Sandor Martín a montré son bonheur absolu sur le ring. « Tout d’abord, je voulais remercier Fresno pour l’amour qu’ils m’ont témoigné et Mikey García pour m’avoir donné l’opportunité.C’est le plus grand moment de ma carrière. J’ai toujours voulu être ici, c’était ma chance. J’ai dit que j’allais le faire et je l’ai fait. Je boxe depuis que j’ai cinq ans et je rêve de ce moment. Nous savions qu’il n’avait pas un poids naturel et nous voulions en profiter avec mon intelligence et ma vitesse. Le plan était d’utiliser ces qualités et d’essayer de le désespérer. Cela a été ma lettre de motivation. Il m’a donné ma lettre d’opportunité et pourquoi je n’allais pas la lui donner, mais je préférerais revenir au super léger qui est le poids dans lequel je me sens à l’aise, mais cette opportunité ne pouvait pas être manquée », a-t-il déclaré. Garcia a reconnu la valeur, mais était en colère : « Les juges m’ont donné un perdant. J’ai été celui qui a pris le rythme et il s’est enfui » lança-t-il.