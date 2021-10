Sandor Martin a gâché la fête de Mikey Garcia

Sandor Martin a remporté la victoire la plus importante de sa carrière et Mikey García a subi la plus grande frustration dans la sienne. Le combat s’est transformé en fête et en hommage à la communauté agricole de Fresno, s’est soldé par une pure déception pour le grand favori.

Mikey a été surclassé, s’est vu loin de lui-même et a perdu équitablement sur les tableaux de bord.Deux juges ont vu le combat 97-93 et ​​un autre a vu le match nul 95-95. Cette fois, les cartes étaient correctes, le gaucher espagnol a fait preuve d’une boxe intelligente, d’un plan approprié et sa vitesse ainsi qu’un excellent jeu de jambes lui ont permis de frapper le gros coup lors de ses simples débuts aux États-Unis.

Gagner Martin ouvrira de nombreuses portes et peut-être un chemin direct vers un titre. Pour Mikey Garcia, la défaite est bien plus qu’une défaite. C’est un rappel de la grossière erreur qu’il a commise lorsqu’il a décidé de passer au poids welter et surtout cela a montré qu’aujourd’hui, Mikey est plus un homme d’affaires qu’un boxeur. Il a perdu son feu et sans cela, se battre est une torture. Comme nous le verrons dans l’analyse, cela s’est vu dans leur performance.

L’Espagnol a payé 1 200 pour chaque 100 $ misé. Il est clair qu’il y aura des parieurs heureux. Cependant, dans la distribution des sacs, c’était un million et demi pour Mikey et seulement cent cinquante mille pour Sandor. Bien que sa victoire, sans aucun doute, valait beaucoup, mais beaucoup plus que l’argent dans les sacs.