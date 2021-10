Sandor Martín, à la conquête de l’Amérique

16/10/2021 à 6h30 CEST

A 28 ans et avec trois titres européens derrière lui, le catalan Sandor Martín il vivra son grand soir de boxeur de l’autre côté de la « flaque d’eau » tôt dimanche matin, lorsque des visages sont vus avec un boxeur sensationnel, Mikey García.

L’Américain d’origine mexicaine a 33 ans et a remporté six titres mondiaux, devenant ensemble Manny Pacquiao, récemment retraité et Juan Manuel Marquez Il est le seul combattant à avoir régné sur la planète en poids plume, super poids plume, poids plume et super poids plume. Presque rien à l’appareil!

Sandor et García, combat de stars en direct sur DAZN

Bien que depuis son annulation pour le championnat du monde IBF des poids mi-moyens contre le champion Errol Spence Jr. en mars 2010, il n’a combattu qu’une seule fois (il a battu Jessie Vargas par décision unanime en février 2020), ‘Mikey’ présente un record sensationnel avec 40 victoires (30 par KO) et le null susmentionné.

De son côté, le joueur barcelonais espère rendre les choses très difficiles et ne renonce à rien lors de son premier combat outre-Atlantique. Avec 38 victoires (13 avant la limite) et seulement deux défaites, ‘Arrasandor’ a montré qu’il est capable de tout car les bookmakers paient la grosse surprise rien de plus et rien de moins que 12 à 1.

Tout au long de l’histoire, certains des meilleurs combattants espagnols ont organisé des batailles historiques contre des Nord-Américains aux États-Unis, qui se sont toutes soldées par des défaites, à l’exception du exposition avec KO inclus de Kiko Martínez contre Jonathan Romero alors invaincu en 2013 à Atlantic City avec le titre mondial IBF des super poids coq en jeu et à l’exception importante qu’il était colombien et non américain, donc malgré son énorme importance, il n’entrerait pas dans cette liste.

Dans cette revue d’histoire, l’Espagnol nationalisé uruguayen Alfredo Evangelista a tenté d’arracher le mythique Muhammad Ali ses ceintures universelles des poids lourds du Conseil et de l’Association en 1977 à Landover, Maryland et … il lui a même gagné quelques tours.

Il est ensuite tombé par KO face à Larry Holmes en 1978 à Las Vegas pour le titre du Conseil et, sans titre en jeu, également avant la limite contre Leon Spinks en 1980 à Atlantic City. Et dans une interview avec Carlos Galindo pour SPORT, il a rappelé son histoire.

Evangelista se tenait devant le mythique Mohammad Ali

Bien avant, Gipuzkoan Paulino Uzcudun a mis fin à sa carrière réussie en 1935 avec son vingt-cinquième combat aux Etats-Unis (13 victoires, 11 défaites et un nul) contre l’emblématique Joe Louis au Madison de New York, tombant par KO technique au quatrième round.

Uzcudun, à New York devant Joe Louis en 1935

Dans l’une des trilogies les plus importantes de la boxe espagnole du siècle dernier, Pedro Carrasco de Huelva perdu à Los Angeles avant l’américain d’origine mexicaine Mando Ramos par décision partagée après leur victoire à Madrid en raison de la disqualification d’un rival qui a également battu Alosno plus tard à Madrid lors du troisième duel consécutif entre les deux.

Pedro Carrasco a perdu à Los Angeles contre Mando Ramos

Dans le dernier grand combat du XXe siècle, Poli Díaz s’est rendu à Norfolk (Virginie) pour tenter d’arracher les trois ceintures mondiales des poids légers à Pernell Whitaker., à cette époque pour beaucoup le meilleur boxeur de la planète livre pour livre. Et il est tombé avec tous les honneurs malgré le fait que les trois juges n’ont donné aucun assaut perdu à ‘Sweet Pea’ dans un combat qui a récemment rappelé le Vallecano au SPORT.

Poli Díaz ne s’est jamais rendu au grand Whitaker

Un autre grand combat a été joué Javier Castillejo en 2001 contre l’un des meilleurs boxeurs de l’histoire moderne, l’américain Oscar de la Hoya (le seul dans l’histoire qui a détenu des titres mondiaux dans six poids différents). Golden Boy a gagné par un triple 119-108 et a conservé son titre de super poids welter du Conseil mondial.

Javier Castillejo n’a pas reculé devant « Golden Boy »

Enfin, il ne faut pas oublier que Le madrilène Gabriel Campillo (ancien champion du monde) a été vilainement cambriolé à deux reprises aux États-Unis, en 2009 contre l’Ouzbek Beibut Shumenov avec les titres WBA et IBA des mi-lourds en jeu) et en 2012 contre l’Américain Tavoris Cloud, cette fois avec seulement l’IBF en jeu.

Campillo a été ignoblement «volé» avant Tavoris Cloud

Enfin, il faut aussi mentionner d’autres combattants historiques espagnols qui ont joué des combats importants aux États-Unis, comme surtout le Jeune Martí des Baléares (Gregorio Vidal), qui s’est installé dans ce pays y a combattu 42 fois (six à New York Madison) avec le légendaire Cuban Kid Chocolate comme l’un de ses rivaux.

OU Le Catalan Hilario Martínez, l’un des héros du légendaire Price de Barcelone et le premier Espagnol qui a combattu à Madison le 30 novembre 1926, gagnant par KO à Harry Wallach, comme l’a rappelé l’une des références journalistiques de la boxe, Carlos Utrilla. Et l’année suivante, il bat à Brooklyn le grand Jack Britton, l’un des rares combattants à plus de 200 victoires (237, loin des 339 de Len Wickwar).