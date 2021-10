Sandor Martín aspire à un titre mondial et à conquérir à nouveau les États-Unis

Avec la fatigue reflétée dans ses yeux – au cours des trois derniers jours, il n’a pu dormir que six heures environ – mais avec la joie de son corps et son estime de soi à travers le toit après avoir été reçu dans l’odeur de la foule dans sa bien-aimée Verdun, dans le Quartier Nou Barris, à Barcelone, Sandor Martin croire que la grande victoire d’avant Mikey Garcia marquer un avant et un après dans votre carrière de boxeur. Un avant et un après qui passe par une nouvelle opportunité dans États Unis et pour la dispute de son premier titre mondial pour laquelle il frappe à la porte depuis longtemps après s’être proclamé deux fois champion d’europe du super-léger.

Une nouvelle fenêtre qui donne ‘Arrasandor’ après s’être foutu, comme il l’a lui-même souligné dans le précédent. « C’était l’intention, mais je ne savais pas que cela gâcherait autant les choses. Tout s’est passé comme mon équipe et moi avions travaillé et pensé. Nous savions que le rival ne serait pas facile car le rival était exigeant, de classe mondiale, mais nous étions convaincus de faire ce que nous avons fini par faire ».

Sandor punissant son adversaire

presse

Une victoire par décision unanime qui a eu la reconnaissance du propre rival et du propre Eddie entend, le président du promoteur de boxe Salle d’allumettes, auquel il appartient Sandor Martin. « Mikey et son équipe ont reconnu que j’avais eu un grand combat et m’ont félicité. Ils ont toujours été très respectueux et ont accepté la défaite. Un grand champion comme lui n’aime pas perdre, mais ils ont bien pris le coup. J’étais meilleur et j’ai montré que je suis prêt à jouer dans ces ligues ».

Une appréciation qui a également exprimé Eddie entend dans le combat précédent en frêne et qu’il a répété après la victoire de Sandor. «Je me souviens qu’il était très heureux du combat qu’il avait mené. Il a dit que j’avais fait une belle performance et que j’avais livré ce qu’il attendait. Il a dit que la mienne avait été l’une des surprises de l’année et que j’avais franchi une étape importante pour changer ma vie. »

Mon objectif est d’être champion du monde. Maintenant tout est très récent et il faut attendre que les offres arrivent

Et c’est ce que Sandor Martín espère faire désormais. « Il est d’abord temps de se reposer, puis de voir quels sont les mouvements qui sont produits. Si une offre arrive, nous essaierons de choisir celui qui convient le mieux à nos intérêts, tant au niveau sportif que familial. Mon objectif est d’être champion du monde et retour dans notre catégorie. Maintenant, tout est très récent et nous devons attendre que les offres arrivent », explique le boxeur catalan.

Sandor avant d’entrer sur le ring contre García à Fresno

frêne

Mais quelles options réelles Sandor a-t-il à offrir pour porter un premier titre mondial à la taille ? La première chose à dire est qu’après la victoire contre García, Sandor apparaîtra très haut dans le classement, dans certaines organisations, il peut être parmi les trois premiers et tout est dans la décision qu’il prend. Josh Taylor. L’Écossais défend les quatre ceintures le 18 décembre à Le SSE Hydro à Glasgow (Ecosse) en vue de Jack Catterall et il a l’intention de quitter les ceintures ultralégères car il prendrait du poids. Si Taulor franchit le pas, les quatre ceintures des quatre organisations seraient vacantes et certaines des places disponibles pourraient être pour Sandor Martín qui en 2022 pourrait se battre pour la gloire de la Coupe du monde. Face à cette possibilité, « je suis calme. J’ai fait le travail et maintenant il ne vous reste plus qu’à attendre les mouvements. Il y a 16 boxeurs qui seront ceux qui auront les places vacantes et il y aura beaucoup plus d’attente. Nous espérons et espérons simplement que l’un de ces lieux sera le nôtre ».

Si une offre arrive, nous essaierons de choisir celle qui correspond le mieux à nos intérêts, tant au niveau sportif que familial.

Une porte jouxtant une autre grande porte à laquelle frapper, celle du retour aux États-Unis. ‘Arrasandor’ Il a déjà fait part à MD de son intention de faire les Amériques, de triompher sur le sol nord-américain, et de pouvoir combattre dans les cathédrales de boxe comme Las Vegas ou New York. Interrogé sur la possibilité de traverser à nouveau l’étang, le héros verdunais y voit une « excellente option. Nous avons déjà fait une lettre de motivation extraordinaire. Vous savez déjà comment nous les dépensons et maintenant il s’agit de revenir et de continuer à grandir. Maintenant, vous devez toucher vos pieds sur terre et continuer avec la même illusion. Nous sommes déjà entrés dans la Mecque de la boxe ».

Lire aussi Rédaction

Lire aussi Joan Justribó

Lire aussi Celes Piedrabuena

Lire aussi Celes Piedrabuena