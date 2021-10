Sandor Martín, avec une performance impressionnante, a surpris Mikey García aux États-Unis

Dario Pérez

@ Ringsider2020

Le match de fond de la soirée Fresno, gracieuseté de Matchroom Boxing, a affronté le champion du monde américain dans quatre catégories à un poids convenu dans la catégorie des poids welters. Mikey Garcia (40-2, 30 KO) contre l’Espagnol Sandor Martín (39-2, 13 KO).

Martin a eu une bonne mise en scène, avec un Américain qui semblait avoir été inactif pendant un an et demi sans apparaître sur le ring, en contraste avec la forte activité du Catalan avec deux combats au cours des douze derniers mois. L’ancien champion d’Europe a été agile dans les esquives dans cette première phase du procès, manquant peut-être d’une certaine agressivité qui a profité des premiers moments de plus grande rouille et de manque de distance d’un combattant sans habitude du ring comme le Californien ; Quoi qu’il en soit, l’attitude de Sandor était bonne, avec les cinq sens dans les actions de García, toujours très attentif à se sortir des cordes lorsqu’il tentait de l’enfermer pour agir comme un agresseur. Le quadruple champion du monde semblait mal à l’aise, voire nerveux par moments, tant les rounds s’écoulaient sans pouvoir raccourcir les centimètres qui le séparaient de son rival à chaque échange, sans concrétiser son plan de combat.

La ruse et la vitesse ont été deux des meilleures qualités de Sandor Martín tout au long de la compétition, sachant se sortir de situations difficiles, peu nombreuses, et profitant de son tir et de sa condition physique pour ne jamais être une cible statique pour Mikey García. De même, il a bien travaillé avec sa main avant en mouvement constant pour désorienter un Américain qui semblait être l’ombre de l’athlète dont nous nous souvenions et ne savait pas comment déchiffrer la défense de notre boxeur, toujours avec un équilibre entre les seize cordes. La seule question qui a traversé l’esprit de presque tous était de savoir si les juges seraient justes et verraient que Sandor était celui qui prenait le meilleur parti après que de nombreux chapitres des dix aient convenu. Martin n’a pas non plus refusé la courte distance à certains moments comme au milieu du neuvième round, avec plus d’idées, plus de jambes et plus de boxe que le théoricien favori. Et ils ont conclu les dix sets avec l’assurance que la victoire viendrait pour l’Espagne, après en avoir remporté au moins six le boxeur espagnol.

Les juges ont rendu leur verdict : 95-95, 97-93 et ​​97-93, décision majoritaire en faveur de Sandor Martín, qui a étonné le monde et a montré que la santé de la boxe espagnole, malgré les pandémies, le manque de soutien des télévisions généralistes et peu la capacité à mobiliser de gros sponsors est de fer.