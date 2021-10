Sandor Martín contre. Mikey García et d’autres grands combats de la boxe espagnole

Commandement Ramos-Pedro Carrasco

Ce samedi, la boxe espagnole va vivre un événement important : Sandor Martin va affronter Mikey Garcia dans un combat qui, peut-être, mettra le vainqueur face à une opportunité de Coupe du monde.

Mikey García n’a pas seulement été champion du monde, il a été dans quatre poids différents, et c’est un honneur qu’un combattant espagnol affronte un boxeur de cette catégorie.

Mais ce n’est pas nouveau ; La boxe espagnole avait déjà eu de grands combats qui ont suscité la passion des fans et des médias mondiaux pour l’importance de l’événement. Sandor aura l’occasion d’essayer d’imiter les grands boxeurs espagnols du passé. On se souvient de grands combats.

Le premier le 26 octobre 1933, avec combat Paulino Uzcudun-Primo Carnera, championnat du monde des poids lourds et avec le titre européen également en jeu. C’est la première fois dans l’histoire des poids lourds que deux Européens s’affrontent pour un titre mondial, et ce fut pendant longtemps le match le plus lourd de l’histoire. Primo Carnera a dépassé l’Espagnol de 28 kilos, donnant au Basque 93 kilos. L’Espagnol avait 34 ans et l’Italien 27. Les médias européens ont couvert l’événement et 80 000 personnes y ont assisté, un record en Europe.

Les 17 novembre 1969, José Legrá il a affronté le mexicain Vicente Saldivar pour un combat à élimination directe pour le titre mondial des poids plume. Le gauchissement a eu un impact mondial en considérant les deux combattants comme les meilleures plumes du moment. La victoire correspond à Vicente Saldívar, mais la presse mondiale a dénoncé le verdict en faveur du Mexicain, qu’il ne méritait pas du tout.

Les 5 novembre 1971, Pedro Carrasco il est devenu le troisième champion du monde de boxe espagnole en battant le nord-américain par disqualification Armando « Mando » Ramos au Palacio de los Deportes à Madrid.

Ce combat signifiait beaucoup pour les fans espagnols. Carrasco tentait de disputer le titre depuis longtemps, mais le combat avait été suspendu à plusieurs reprises. Mandó Ramos avait déjà été champion du monde et était le golden boy de la boxe nord-américaine et le protégé de la femme d’affaires Aileen Eaton.

José Manuel Ibar « Urtain » face au Portoricain José « Roi » Román en litige d’un éliminatoire par le titre mondial. Le vainqueur devrait affronter le champion du monde Georges Foreman. Le match a eu lieu au stade Bithorn à San Juan de Puerto Rico le 3 avril 1972. Neuf mille fans y ont assisté et a été assisté par l’ancien champion du monde Joe Frazier.

Urtain et José Román étaient les deux espoirs blancs, et dans la presse nationale et internationale ont suscité un grand intérêt. Le Portoricain aurait battu les points, mais notre champion a ouvertement critiqué les arbitres. La bague manquait de résine et Urtain prétendait… « Que lorsqu’il a frappé, il n’a pas bien assis ses pieds et a frappé sans puissance ».

Alfredo Evangelista-Muhammad Ali. Le combat a eu lieu au Landover Capitol Center 16 mai 1977 et 15 000 spectateurs l’ont vu en direct. L’événement était organisé par l’excentrique promoteur new-yorkais Don King. Peu de combats en Espagne ont suscité autant d’attentes. Depuis l’époque de Paulino Uzcudun, un Espagnol n’a jamais disputé de titre mondial des poids lourds. Le combat a été diffusé dans le monde à la télévision et Alfredo est devenu très populaire aux États-Unis.

Les 10 mars 1979, Roberto Castanon eu l’occasion de disputer pour la première fois le titre mondial des poids plume devant l’adversaire le plus redoutable, qui couronnait à l’époque la division poids plume WBC : le Nord-Américain Dany « Coloradito » Lopez, qu’il a eu le plus de victoires avant la limite dans ses combats. Castañón, champion d’Europe et invaincu dans sa carrière, avait été ignoré par les instances officielles jusqu’à ce qu’il obtienne le combat tant attendu.

La lutte pour le titre mondial poids plume entre Roberto Castanon et le mexicain Salvador Sanchez, célébré 22 mars 1981, est l’un des combats les plus importants disputés par un combattant espagnol. Pour la deuxième fois de sa carrière, Roberto Castañón était sur le point de conquérir le titre mondial, après avoir été battu par TKO en dix rounds.

Le combat a été fait attendre, il a été à peine célébré, car Castañón était sur le point de quitter la boxe découragé, bien qu’étant numéro un au Conseil mondial, un accord n’a pas été trouvé pour pouvoir disputer le titre.

À la Scope Arena de la ville de Norfolk, en Virginie, le 27 juillet 1991 le combat pour le titre léger unifié a eu lieu. Le champion Blanchisserie Pernell a conservé le titre mondial après douze manches au cours desquelles la meilleure technique, l’élégance et l’esquive du champion ont prévalu sur la bravoure et la puissance du challenger espagnol Policarpo Diaz.

Javier Castillejo, a perdu le titre mondial des poids super welters du World Boxing Council au profit de Los Angeles Oscar de la hoya par points en douze tours. La scène du combat était le MGM Grand Hotel à Las Vegas le 23 juin 2001. De la Hoya, l’un des plus grands champions des dernières décennies, a joué dans un grand combat, Castillejo endurant chaque manche contre la star américaine. Toute l’Espagne était attentive au petit matin devant les télévisions.

Javier Castillejo Il a été sacré champion du monde des poids moyens dans la version de la World Boxing Association en battant l’Allemand par TKO au dixième round Félix Sturm. Castillejo est entré dans l’histoire de notre boxe en étant le seul combattant à remporter le titre mondial en deux poids différents : super poids welter et demi. Il a été 15 juillet 2006 à Hambourg (Allemagne).