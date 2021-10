Sandor Martín contre Mikey García, un combat qui peut le mener à la Coupe du monde

14 octobre 2021 ; Fresno, Californie, États-Unis ; Mikey Garcia et Sandor Martin posent après la conférence de presse finale pour leur prochain combat. Les deux se rencontreront sur la carte Matchroom Boxing samedi soir au parc Chukchansi à Fresno, en Californie. Crédit obligatoire : Ed Mulholland / Matchroom.

Communiqué de presse

DAZN, la plateforme mondiale de streaming sportif, propose ce dimanche, dès 1h30, le combat que devra affronter le triple champion d’Europe à Chukchansi Park, dans la ville californienne de Fresno, Sandor Martin, avec le champion du monde à quatre pesos, Mikey Garcia.

VOULEZ-VOUS VOIR CE COMBAT GRATUITEMENT SUR DAZN ? CLIQUEZ ICI. VOUS AVEZ UN MOIS D’ESSAI GRATUIT.

Un combat qui suppose « un rêve » pour le boxeur barcelonais de 28 ans, l’un des plus renommés internationalement qui débarque aux Etats-Unis avec l’intention de se faire un nom dans l’un des berceaux de la boxe mondiale : « Je veux que le public américain me connaisse, soit à la hauteur et fasse un bon spectacle. Je veux y arriver et qu’on se souvienne de mon nom pour toujours « .

Un combat stellaire

Sandor Martin aller rencontrer « un rêve ». Il affronte à l’aube ce dimanche une superstar internationale de boxe, le quadruple champion du monde (plume, super plume, léger et super léger), Mikey Garcia. Ce sera le combat stellaire d’une soirée dans laquelle, en plus, la couronne mondiale des poids mouches légères sera mise en jeu.

Mais le combat que tout le monde attend est celui entre Barcelone et Garcia de Californie. Un match que Sandor Martin attend avec impatience : « C’est une opportunité que j’ai attendue toute ma vie, c’est un rêve que j’attends depuis que j’ai commencé dans ce sport. Je me suis lancé dans ce sport pour réussir deux grands défis, et maintenant ce que je vais faire, c’est saisir l’opportunité et aller au sommet..

Quant au rival, le boxeur espagnol a expliqué que « Mikey Garcia est l’adversaire le plus coriace que j’aie affronté jusqu’à présent. Mais c’est quelque chose qui ne me fait pas peur. C’est quelque chose qui me motive car j’ai toujours voulu relever ces défis et je suis très heureux que ce combat va avoir lieu ».

Pour Sandor Martin, ce sera sa première grande apparition devant le public américain. Dans l’un des berceaux de la boxe mondiale, le boxeur espagnol est clair qu’il sera à la hauteur : Se battre aux États-Unis, c’est beaucoup. Historiquement c’est l’un des berceaux de la boxe, les meilleurs y ont combattu. Maintenant ils me donnent l’opportunité de jouer là-bas et je veux que le public américain me connaisse ».

Mikey García, rival du boxeur catalan, est un ancien champion du monde en quatre divisions et, avec le combat, mettra fin à une pause de 19 mois, depuis qu’il a battu Jessie Vargas en février 2020 au Ford Center du Texas. Depuis, Garcia n’a plus boxé.

Dans le combat, qui peut être suivi en direct sur DAZN, un poids de 65 800 kg a été convenu, au sein des poids mi-moyens. La soirée mettra également en vedette les combats de Elwin soto, qui mettra son titre mondial WBO des poids mouches légers en jeu contre Jonathan Gonzalez; et de Esteban Bermudez en vue de Jesse Rodriguez.