Sandor Martín entre dans l’histoire aux États-Unis !

17/10/2021 à 5h30 CEST

Sandor Martín a gagné une place dans l’Olympe de la boxe espagnole en imposant avec autorité et mérite à l’aube ce dimanche la star Mikey García à son domicile de Fresno par décision majoritaire après une exhibition (95-95, 93-97 et 93-97).

Ce fut le combat le plus important de la carrière de ce prodige catalan qui a déjà osé ​​se mesurer à des enfants beaucoup plus âgés que lui dans son enfance et qui a toujours grandi dans un environnement lié à la boxe en tant que fils de son entraîneur Rafa Martín (propriétaire de l’emblématique gymnase barcelonais KO Verdún) et Inma Clemente (propriétaire de l’un des meilleurs magasins de boxe de toute l’Espagne).

‘Arrasandor’ a été triple champion d’Europe des super-légers, en plus de plusieurs titres de l’Union européenne, de la catégorie espagnole ou encore mondiale junior. En fait, il a quitté la ceinture continentale de l’UER pour s’engager dans ce combat contre l’un des combattants les plus importants de la dernière décennie dans le monde.

Mikey a été huit fois champion du monde dans quatre poids différents, quelque chose qui Ils n’ont surmonté que cinq mythes tels que Manny Pacquiao, Oscar De La Hoya, Tommy ‘La Cobra’ Hearns, Ray Sugar Leonard et Floyd Mayweather. L’Américain d’origine mexicaine compte 40 victoires (30 par KO bien que la dernière date de 2017) et une défaite en 2019 contre Errol Spence Jr pour 38 victoires (13 avant la limite) et deux défaites du Catalan.

Le combat a été convenu au poids welter à 145 livres (65 800 kg.) Et les deux ont donné un poids très similaire sur la balance avec une supériorité minimale pour Sandor malgré le fait qu’il ait dû prendre du poids : 65 100 pour « Mikey » et 65 300 pour Sandor. Accompagné de son père Rafa et Rafa Valle, l’ancien champion d’Espagne et d’Europe s’est présenté en toute sécurité sur le ring au rythme de ‘Volaré’, des Gipsy Kings… Les dés étaient déjà jetés.

Sans oublier qu’il semblait impossible de gagner aux points dans le « show » de quelqu’un d’autre, Sandor a commencé à occuper le centre du ring et a placé deux gauches et une bonne droite dans le corps de un Mikey très prudent qui a raté sa première grosse attaque et a commencé à accélérer les actions dans la seconde avec deux bons gauches juste après une coupure de courant de quelques instants.

Dans le troisième, le joueur barcelonais a même accepté quelques échanges tout en essayant de jouer le rôle d’un gaucher avec un excellent contre droit pour arrêter l’un des meilleurs combattants de la dernière décennie. Et au quatrième il a retrouvé un bon droit sans recevoir de coups garder une longueur d’avance dans le combat.

Hors de la distance grâce au grand travail des Espagnols, Mikey est allé dans les cordes pour tenter sans succès dans le court, bien que cet assaut ait pu s’échapper. Mikey a essayé de mener plus en sixième, mais il n’a pas pu pénétrer la défense de son rival et le combat battait son plein à quatre rounds de la fin.

Sandor Martín, après avoir battu Mikey García

| DAZN

Le septième était une masterclass de Sandor, avec plusieurs droits et quelques esquives « dans le plan Mayweather » devant un ancien champion du monde qui n’a pas pu trouver sa place malgré le poing levé après la sonnerie de la cloche. Et dans le huitième, il a été champion en plan, terminant avec une main droite et une combinaison. Il n’y avait qu’à craindre le puissant « coup de poing » de l’Américain et des juges, les trois Californiens comme lui.

Au neuvième, Mikey a essayé d’entrer en guerre et a trouvé un rival effronté qui l’a accepté à nouveau et a mis en place deux extraordinaires gauches droites. Soit il y a eu un KO, soit il y a eu un braquage ou la boxe espagnole était sur le point de vivre un moment historique.

Et le dixième c’est devenu encore plus gros, jusqu’à la dernière seconde, acceptant le tête-à-tête dans les peaux et sortant tout en frappant dans une action typique d’un génie comme Roy Jones Jr. Le coin de l’expert de DAZN Chris Mannix reflétait un 93-97 pour Sandor, mais cela le carton n’est pas les trois qui valent.

Et cette fois les jeudis ils ont fait justice malgré le fait que le 95-95 de la première carte a suscité des doutes. Les deux autres ont donné 93-97 pour l’Espagnol, qui a réalisé un rêve qu’il poursuivait depuis son enfance. C’est l’heure de Sandor. !! Toutes nos félicitations!!