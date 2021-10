Sandor Martín, face à son plus grand défi : Mikey García en Californie

Vingt secondes. C’est le temps que Sandor Martín (38-2, 13 KO) a mis pour donner une réponse affirmative à son combat contre Mikey García (40-1, 30 KO). Lorsque son équipe a reçu l’appel de Matchroom, ils l’ont apprécié ensemble et le combattant était clair. « Corsque mon équipe me l’a dit, je me suis arrêté pour réfléchir et j’ai dit oui. Cela va changer ma vie. C’est la soirée la plus importante de ma carrière, le plus grand rival que j’aie affronté. Je pensais que les grands combats viendraient en 2022, mais ils sont allés un peu en avant. Il ne doit pas manquer l’occasion. Maintenant c’est le moment. C’est mon moment. La seule chose qui va me frustrer, c’est qu’en gagnant Mikey Garcia je ne serai pas champion du monde. Mais quoi qu’il arrive samedi (01:30, DAZN), jeva léguer cette opportunité et j’en profiterai« , a révélé l’Espagnol dans le podcast ‘Boxeo a la Carrera’.

Sans aucun doute, l’ordre est compliqué : il passe devant l’un des meilleurs combattants de ces dernières années (García a été champion du monde dans quatre divisions) et il combattra avec lui à domicile, mais Sandor s’en fiche. A 28 ans, il a travaillé pour elle et n’a aucun doute. « Le combat est à poids convenu (entre super léger, sa catégorie, et poids welter) pour moi ce n’est pas un inconvénient. Je suis un boxeur discipliné et j’arrive de la meilleure des manières pour pouvoir offrir ma meilleure version. S’il a eu l’air pire au poids welter? Ce n’est pas quelque chose qui me touche à valoriser. S’il ne fonctionne pas bien, ce n’est pas mon problème. Je vais tout faire pour gagner. Pourtant, je veux affronter le meilleur Mikey Garcia. Je ne veux pas de demi-mesures. Je sais que personne n’attend rien de moi, moi seul sais de quoi je suis capable », confie-t-il.

Ce rôle « couvert » est celui qui peut être la clé. Martín a été trois fois champion d’Europe (la ceinture était vacante pour accepter ce duel) et a une belle expérience (il ne se souvient pas de l’âge auquel il a commencé la boxe puisqu’il a grandi dans le gymnase de ses parents). Il n’a plus de nom qu’aux États-Unis. Mikey García l’a respecté dans le précédent. Il a reconnu son danger… mais jusqu’à un certain point. Sans lui manquer de respect, mais García a passé tout ce qui précède à parler de projets futurs (Il semble qu’il oublie le poids welter et se concentrera sur le super léger ou léger). En boxe, vous ne pouvez jamais rien tenir pour acquis, surtout contre des adversaires aussi talentueux et polyvalents que Sandor. « Ils ne connaissent pas l’intelligence ou le cœur que j’ai« Avertit Martín. ‘Arrasador’ est prêt à se présenter au public américain. Il veut voler la nuit au héros local.