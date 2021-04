L’Espagnol Sandor Martin s’est engagé ce 23 avril par DAZN contre Kay Prospere et si tout se passe bien il attendra sa chance face au champion du monde des super légers WBA, Mario Barrios.

Nous remercions le promoteur de Matchroom Boxing et Opi Since 82 pour la cordialité et la prédisposition face à leurs grandes valeurs.