Sandor Martín reçu en héros à Barcelone après sa victoire aux Etats-Unis

Comme un héros. Le boxeur barcelonais Sandor Martin a été accueilli comme un héros dans le Le quartier de Verdun à Barcelone, dans le Quartier Nou Barris, après sa victoire en États Unis. ‘Arrasandor’ clairement battu le week-end dernier à Mikey Garciadans frêne dans ce qui peut être considéré comme la victoire la plus importante dans la brillante carrière du déjà double champion d’Europe des super-légers.



Ayant à peine concilié ses rêves ces derniers jours à cause de ses nerfs, de sa propre tension et des émotions accumulées et pour vouloir s’occuper de tout le monde et n’avoir un non pour personne, Sandor a été applaudi et acclamé par la foule de son quartier, dans laquelle son père et entraîneur, Rafa, qui a voyagé avec lui à Fresno (États-Unis) Il dispose du gymnase KO Verdún, lieu d’entraînement régulier de Sandor.

Visiblement ému, Sandor n’arrivait pas à croire ce qui se passait aux portes du gymnase KO Verdún alors qu’ils applaudissaient et scandaient son nom, avec des banderoles qui disaient « Fierté KO Verdún » ou « Je suis Sandor ».

L’affection et la chaleur de votre peuple est le plus grand signe d’affection que l’on puisse recevoir

« Sans mots! C’est ainsi qu’ils nous ont accueillis à notre arrivée à Barcelone. Nou Barris est en fête ! », pouvait-on lire sur la page Facebook du KO Verdún, tandis que sur le compte Twitter de Sandor il soulignait lui-même : « Fier de moi, sachez toujours où vous allez. N’oublie jamais d’ou tu viens ».

Un sentiment qui J’ai défini MD de cette façon. « Cela a été quelque chose de merveilleux. Sentir la chaleur des gens après la victoire si importante que nous avons remportée ne peut être payé avec rien. L’affection et la chaleur de votre peuple est le plus grand signe d’affection que l’on puisse recevoir. Je suis très, très reconnaissant et c’est un rêve que je ne veux jamais finir. »

