Sandor Martín se consacre aux USA en battant l’ancien champion du monde Mikey García

Aux États-Unis, ils ne connaissaient pas Sandor Martín, mais ils ont déjà écrit son nom, qui commencera à grimper dans les classements pour se disputer un jour un titre mondial. A Fresno, en Californie, avec le public contre, avec des juges américains et devant un rival légendaire, l’ancien champion du monde en quatre poids différents Mikey García, le joueur barcelonais a signé le meilleur combat de sa vie et a remporté une énorme victoire aux points, de prestige, même s’il n’y avait aucun titre en jeu.

Le triple champion d’Europe a laissé la petite Espagne et aussi l’Europe : il lui fallait une nouvelle étape dans sa carrière. L’opportunité s’est présentée et il n’y a pas hésité : s’ils l’ont appelé pour trouver un sparring abordable pour Mikey García, un « grand » qui était hors du ring depuis plus d’un an, ils se sont trompés. Sandor est arrivé à Fresno dans un état doux, au rendez-vous de sa vie. Les paris étaient de dix contre un contre lui. Il a dû passer au poids welter pour défier Mikey, mais l’Américain d’origine mexicaine n’était pas non plus à son poids, et Sandor a profité de sa vitesse, de ses jambes et de sa boxe haute en carats, montrant que le compteur est également gagné.

Un juge a donné nul, 95 à 95, et les deux autres ont opté pour la victoire de Martín, 97-93. Il a lancé moins de coups de poing mais les a mieux atterris sur le corps de l’adversaire. Il était rapide, rusé, meilleur physiquement, efficace avec le jab, avec son pied gauche adoré et avec ses contres dangereux, courageux lorsque l’Américain cherchait la courte distance, et bien supérieur dans les derniers rounds, lorsque le physique de Garcia a commencé à défaillir.

Mikey a toujours essayé de prendre l’initiative, d’occuper le centre du ring et de punir, mais Sandor était un rocher, insaisissable et résistant. Leçon de boxe espagnole, qui trouvait les points dont il avait besoin avec des coups précis et avec le sentiment de désespoir d’un rival qui ne pensait sûrement pas qu’il trouverait autant d’opposition. Il n’était guère supérieur à l’Américain au second tour ; dans le reste, Sandor ne semblait jamais perdre le contrôle. « Tu l’as gagné », lui dirait son père et entraîneur, Rafa, sur corner en l’absence d’un tour. Donc c’était ça. Bombe aux USA et maintenant, à attendre de meilleures opportunités, car à 28 ans, le meilleur reste à venir.

La boxe espagnole a rarement triomphé aux États-Unis, et encore moins face à un rival de la stature de García, champion en son temps des poids plume, souper poids plume, poids plume et super poids plume. Sandor, champion d’Europe des super-légers, l’a également fait dans un match principal, la star de la soirée. D’où l’euphorie qui l’envahit lorsqu’il entendit son nom comme vainqueur.

« C’est le plus grand moment de ma carrière. J’ai toujours dit que j’allais le faire, et je l’ai fait », a déclaré l’Espagnol aux micros de DAZN. « Je sais comment je m’entraîne, j’ai confiance en mes possibilités, j’ai toujours rêvé de ce moment et je n’allais pas le gâcher. J’ai présenté ma lettre au monde. » « Nous avons dû désespérer Mikey, mais ce n’est pas un combattant très naturel à ce poids, et je savais que là-bas je pourrais profiter de ma vitesse. » « Il est dangereux, habile et frappe fort, mais j’avais tout pour passer une bonne soirée. »