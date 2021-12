Sandoval veut revenir à la mode

Écrit par Alexandre Garcia

A 35 ans, beaucoup pensaient qu’il raccrocherait les crampons car son moment de gloire était derrière lui mais non, contre vents et marées, le légendaire Pablo Sandoval continue de faire parler sur les terrains de baseball.

Et je dis légendaire avec une totale certitude car depuis ces trois circuits contre les Tigers de Detroit lors du premier match des World Series en 2012, depuis lors, Sandoval a mérité la qualification.

De la même manière, El Panda comme on l’appelle affectueusement était une pièce maîtresse pour les Giants de San Francisco dans l’âge d’or de la franchise au début de la dernière décennie et c’est inévitable.

Il est vrai aussi qu’après son départ pour Boston, les choses n’étaient plus comme avant et sa marque s’est beaucoup perdue, mais cet hiver, Pablo Sandoval a montré des signes de résurgence.

Ce 2021, avec l’uniforme de Magellan, le solide cogneur en 28 matchs et avec plus de 100 présences au bâton, affiche une moyenne de 314 avec 11 doubles, un circuit et 19 points produits. Si à cela on rajoute un slugging de plus de 400 et un pourcentage de colis de plus de 800, les faits dictent le schéma, l’homme a retrouvé sa voie.

Il s’agit d’un joueur aguerri avec beaucoup d’expérience et le pedigree nécessaire pour revenir pour un second souffle sous le Grand Chapiteau.

Pour l’instant c’est un plaisir de le voir jouer et avec cela nous restons les fans, toujours prêts à pouvoir nous régaler avec ses tubes au premier niveau.