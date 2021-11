Sandra Bullock et Keanu Reeves sont-ils déjà sortis ensemble ? Sa réponse peut vous choquer

« C’est ce que je veux dire, cela vous rend fou », a déclaré Sandra à Esquire à propos de l’attention portée aux détails par Keanu. « Quand je l’ai rencontré pour la première fois, je passais autant de temps que je pouvais à remplir un silence, juste pour me sentir à l’aise. Et plus je jibberais, plus il deviendrait silencieux. Et je me suis dit: » Je ne comprends pas qu’est-ce qui se passe ! Il me regarde avec des yeux confus. Il est calme. Ai-je dit quelque chose pour l’offenser ? » Et puis un jour ou deux plus tard, il arrivait avec un mot ou un petit paquet, disant : « J’ai réfléchi à ce que vous avez dit. Et il aurait sa réponse. »

Mais ce n’est pas parce qu’ils ne sont jamais sortis ensemble qu’ils ne le voulaient pas.