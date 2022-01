Sandra Bullock est la dernière actrice à chanter les louanges du géant du streaming Netflix. Bullock est récemment revenu au grand écran avec L’impardonnable, après avoir pris quelques années de congé. Le drame policier est le deuxième film de Bullock avec Netflix, après Bird Box en 2018. L’impardonnable a été un succès majeur pour le streamer, gagnant 186 900 000 heures de streaming au cours de ses 28 premiers jours disponibles, ce qui en fait le 9e film Netflix original le plus populaire de tous les temps.

Dans une nouvelle interview avec The Hollywood Reporter, Bullock a expliqué que Netflix lui a donné beaucoup de liberté dans cette phase de sa carrière. Bullock a admis que « vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas » être obsédé par le succès de L’impardonnable, mais est satisfait de la façon dont son partenariat avec le streamer s’est avéré.

« Ils sont bons pour les artistes. Ils sont bons pour les cinéastes », a déclaré Bullock. « S’il n’y avait pas Netflix, beaucoup de gens ne travailleraient pas. Leurs histoires ne seraient pas racontées. Qui penserait que moi, en tant que femme, travaillerais encore à ce stade ? J’aurais été absent dans le pâturage des vaches. C’est vrai.

Bullock a également expliqué que Netflix a pris des risques que d’autres maisons de production ne le feraient pas, comme avec l’énorme succès Squid Game. « C’est l’un des plus gros, mais j’ai vu plus de travaux d’autres pays racontés par d’autres nationalités, et nous n’aurions jamais eu ça il y a 10 ans, jamais », a déclaré Bullock. « Cela rassemble les gens d’une manière qui, vraiment, vous savez, nous sommes de plus en plus divisés et pourtant, nous avons des streamers capables de mélanger nos histoires et de regarder, regarder, la même histoire, juste différente. »

L’impardonnable met en vedette Bullock dans le rôle d’une femme récemment sortie de prison pour meurtre et part à la recherche de sa jeune sœur perdue depuis longtemps. En plus de Bullock, le film met également en vedette Viola Davis, Vincent D’Onofrio, Jon Bernthal, Richard Thomas, Linda Emond, Aisling Franciosi et Rob Morgan. L’impardonnable est basé sur une mini-série britannique, Unforgiven, de 2009. Le film a été réalisé par Nora Fingscheidt, à partir d’un scénario de Peter Craig, Hillary Seitz et Courtenay Miles. Notamment, Bullock n’est pas seulement la star du film, mais elle est aussi productrice.