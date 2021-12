Sandra Bullock joue dans The Unforgivable, un drame Netflix rugueux et intense – Las Noticias de Chihuahua – Entre les lignes

Savoir pardonner et se faire pardonner, accepter les erreurs et refermer les blessures. Sandra Bullock réfléchit à cela dans L’impardonnable, un drame dur et intense sur Netflix sur une personne condamnée pour meurtre qui, à sa sortie de prison, ne parvient pas à ce que la société la réintègre dans son sein.

« Personne n’est bon du tout et personne n’est mauvais du tout », a-t-il déclaré lors d’un appel vidéo avec Efe.

Lauréat de l’Oscar pour The Blind Side (2009), Bullock présente vendredi en avant-première ce film réalisé par l’Allemande Nora Fingscheidt et dans lequel figurent également Viola Davis, Vincent D’Onofrio et Aisling Franciosi.

L’Impardonnable se concentre sur Ruth (Bullock), une femme qui, après avoir purgé sa peine pour le meurtre d’un policier, tente de retrouver sa petite sœur (Aisling Franciosi) malgré le fait que la société met mille obstacles à sa réinsertion.

« Netflix raconte des histoires qui ne verraient pas le jour dans les salles. Et bien souvent, ce sont des histoires avec des femmes, des histoires de cultures différentes : des histoires qui ne sont pas des films Marvel », s’est défendu l’actrice et productrice.

Question.- Dans L’Impardonnable, les gentils ne sont pas toujours bons et les méchants ne sont pas toujours méchants.

Réponse.- Nora a toujours dit qu’elle voulait s’assurer que chaque personnage avait deux visages : le visage que nous regardons et que nous jugeons, et l’autre visage que, quand nous nous tournons et le voyons, nous disons « oh, ne vois pas ça venir ».

Source : Cependant