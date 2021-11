Sandra Bullock parle de sa « romance » avec Keanu Reeves

Apparemment, la belle actrice Sandra Bullock veut refaire l’expérience de travailler avec Keanu préfet et ressentez une fois de plus la grande alchimie entre les deux, car il y a de nombreuses années, ils ont réussi à s’entendre dans un film.

Sans aucun doute, deux des acteurs les plus reconnus internationalement sont la lauréate d’un Oscar Sandra Bullock et Keanu Reeves, qui ont des décennies de carrière artistique et qui ont travaillé ensemble à quelques reprises.

A noter que les comédiens se sont rencontrés sur le tournage de « Maximum Speed » en 1994, et c’est là qu’ils ont tous les deux ressenti une attraction romantiquecependant, ils préféraient rester simplement amis.

En ce sens, le actrice qui soit dit en passant, a récemment repris le travail avec Ryan Reynolds, sur sa romance avec Reeves.

Le célèbre a assuré que, même si dans le passé il y avait des sentiments pour les deux parties, ils préféraient tout garder dans une amitié, car les deux s’aimaient tellement que la ruine avec une romance, ce qui s’est produit à plusieurs reprises.

Bien sûr, il pense que s’ils avaient tenté une relation avec l’acteur de Matrix, un film dont le retour sera très bientôt, tous les deux se seraient respectés et, s’ils avaient échoué, ils auraient sûrement survécu à leur amitié.

Keanu est un gars qui, je pense, est ami avec toutes les femmes avec qui il est sorti. Je ne pense pas qu’il y ait quelqu’un qui ait quelque chose d’horrible à dire sur lui, alors peut-être que nous aurions pu survivre », a-t-il déclaré.

Sandra Bullock, qui a récemment présenté sa fille Laila, a assuré qu’elle serait fascinée de retravailler avec Keanu Reeves, car elle veut ressentir cette alchimie qui les caractérise.

Je n’aimerais rien de plus que de faire une comédie avec Keanu avant de mourir, juste en riant avec lui. Il est drôle. Il pourrait avoir 75 ans et ce serait encore mieux en tant que Cocoon adulte jouant deux vieillards drôles. Un road trip », a-t-il déclaré.

Sandra Annette Bullock, est connue pour sa participation à des films tels que Speed, Miss Congeniality, The Proposal, Gravity, Ocean’s 8 et The Blind Side, pour lesquels elle a reçu l’Oscar de la meilleure actrice, le Golden Globe de la meilleure actrice de théâtre, l’Actors Guild Award de la meilleure actrice principale et le Film Critics Award de la meilleure actrice.

Il est également apparu dans Crash, un long métrage qui a remporté le prix du meilleur film à la 78e cérémonie des Oscars.

De plus, selon la publication Forbes, elle était l’actrice la mieux payée en 2010 et 2013 avec des gains estimés respectivement à 56 millions de dollars et 38 millions d’euros.