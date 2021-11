Sandra Bullock révèle le geste réconfortant de Keanu Reeves

Sandra Bullock vient de partager l’une des meilleures anecdotes de Keanu Reeves sur les disques, mais cela a eu lieu il y a deux décennies et demie. Bullock était l’une des amies interviewées pour un nouveau profil sur Reeves par Esquire, et elle ne pouvait pas dire assez de belles choses sur la star de Matrix. Elle a décrit un geste réfléchi de Reeves juste un an après avoir filmé Speed ​​ensemble en 1994.

Bullock a déclaré qu’elle et Reeves avaient continué à traîner ensemble après avoir enveloppé Speed, et qu’ils discutaient juste un jour lorsque leur conversation s’est tournée vers le champagne et les truffes. Reeves est apparemment un grand fan de la combinaison, bien que Bullock ait déclaré qu’elle ne l’avait jamais essayée. Elle a suivi la recommandation et n’y a plus pensé, mais quelques jours plus tard, elle était à la maison avec un autre ami lorsque Reeves a garé son allée. Elle se souvint qu’elle était en train de se peindre les ongles lorsqu’elle entendit le bruit d’une moto, et elle sortit pour voir Reeves avec du champagne, des truffes et des fleurs.

« J’ai juste pensé que vous voudriez peut-être essayer du champagne et des truffes, pour voir à quoi cela ressemble », se souvient-elle d’avoir dit Reeves. Bullock a invité Reeves où il l’a rejoint avec son amie pour du champagne, des truffes et une manucure pour couronner le tout. Selon Esquire, « Keanu a tendu les mains, sans un mot, et Bullock a peint ses ongles en noir, comme les siens. »

Bullock a clairement mentionné que Reeves n’était pas resté longtemps après cela parce qu’il avait un rendez-vous. Elle a dit qu’elle et Reeves n’avaient jamais été amoureux malgré des années de rumeurs à leur sujet. Les fans ont longtemps aimé leur chimie à l’écran dans Speed ​​et plus tard dans The Lake House (2006).

« Non. Mais qui sait ? » dit Bullock. « Keanu est un gars qui, j’ai l’impression, est ami avec toutes les femmes avec qui il est sorti. Je ne pense pas qu’il y ait quelqu’un qui ait quelque chose d’horrible à dire sur lui. Alors peut-être que nous aurions pu survivre. Je ne sais pas. «

Bien que cela ne se soit jamais échauffé, Bullock a déclaré qu’elle chérissait son amitié avec Reeves et pensait qu’elle pouvait « survivre à tout », continuant: « Nous grandissons ensemble sur des routes parallèles et tirons notre chapeau et nous rencontrons pour un dîner et essayons de travailler ensemble . Et plus le temps passe, plus je suis en admiration devant l’être humain. Aurais-je pu dire ça s’il m’avait largué et m’avait mis en colère ? Probablement pas. »

Reeves sort maintenant avec bonheur avec l’artiste et écrivain Alexandra Grant. Il a un certain nombre de grands projets à venir, dont The Matrix Resurrections le samedi 18 décembre 2021 à la fois dans les salles et sur HBO Max. Cela sera suivi de John Wick: Chapitre 4 le 27 mai 2022.