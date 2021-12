Sandra Bullock se souvient de manière hilarante de l’incident de Ryan Reynolds dans la NSFW

C’est à ce moment-là que le moment embarrassant de la mise au point automatique s’est produit. « J’entends [director] Anne Fletcher des ténèbres dit : » Ryan, on peut voir ton sac à balles ! » » Bullock a continué, alors « , je me dis : » Oh mon Dieu ! » parce que tu veux baisser les yeux mais je me dis ‘Ne regarde pas en bas. Ne regarde pas en bas.’ Tout le monde dans l’obscurité s’est retourné pour voir s’ils pouvaient trouver un moniteur. J’étais comme, ‘Anne, il y a un moyen de présenter cette information….’ «

Et pourtant, l’interprète de The Blind Side a conclu à quel point l’expérience était professionnelle dans l’ensemble. « Mais en amitié, tu t’en fichais », a-t-elle raconté, ajoutant que l’acteur de Free Guy l’a pris dans la bonne humeur : « Ryan était tellement cool. Imperturbable. Il est absolument imperturbable. »

Écoutez le compte complet ici.