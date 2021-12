Sandra Bullock se souvient d’être nue avec Ryan Reynolds dans la proposition

« Ryan et moi nous connaissons depuis que nous sommes prépubères. Nous allons très loin, très loin en arrière « , a-t-elle déclaré sur le podcast About Last Night. Nous avons donc eu un ensemble fermé, ce qui signifie que personne n’est autorisé à être là, seuls les cheveux et le maquillage se fanent et Ryan et moi avons ces choses couleur chair collées à nos parties intimes, mes cheveux sont stratégiquement sur les tétons et le petit, Pas petit du tout ! Ne regarde pas!« .

La proposition (2009) (IMDb)

Deuxieme acte, Les pièces Reynolds ont été « coincées là où c’était nécessaire » pour réaliser la séquence, ajoutant: « Quand ils ont dit couper, nous ne pouvions pas vraiment bouger. Il était sur le dos avec les genoux levés, et j’étais par terre appuyé sur ses genoux, en attendant, et vous ne voulez pas à regarder et nous ne pouvions pas bouger. « .

« Donc », a déclaré Bullock, « j’entends Anne Fletcher des ténèbres dire : « Ryan, nous pouvons voir votre sac de balles ! » J’étais comme, ‘Oh mon !’ Parce que tu veux baisser les yeux, mais je me disais : » Ne regarde pas en bas. Ne pas regarder en bas’. … Tout le monde dans le noir s’est retourné pour voir s’ils pouvaient trouver un moniteur. J’étais comme, ‘Anne, est-ce qu’il y a un moyen de présenter cette information…’ « .